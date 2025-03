La 6ª fecha se cerrará este lunes con dos partidos.

Todavía no se puede pasar raya sobre la 6ª etapa del Apertura porque recién terminará este lunes cuando jueguen Cerro Largo contra Cerro, por un lado, y River Plate con Boston River, por otro. Sin embargo, habiendo pasado la mayoría de los partidos, quedaron algunas conclusiones: Liverpool sigue en remontada y quedó como líder porque ganó y Defensor Sporting, el único que podía quedar arriba, perdió; además, el sorprendente Plaza Colonia no sólo derrotó a Peñarol, tremendo resultado, sino que esos tres puntos le valieron el segundo puesto de la tabla; su víctima, el aurinegro, no levanta y anda en el último lote de equipos (ver tabla de posiciones).

Liverpool fue el encargado de abrir la 6ª fecha y goleó 4-1 a Montevideo City Torque en Belvedere, partido que empezó cuesta arriba para los locales porque arrancaron perdiendo 0-1 con gol de penal de Sebastián Rodríguez. Quitando ese gol, el partido fue todo de los dirigidos por Joaquín Papa, que hicieron gala de la posesión de la pelota pero con mentalidad vertical para atacar. Dos goles del paraguayo Hugo Quintana, un golazo de Kevin Amaro y el último de Renzo Machado le dieron a Liverpool los tres puntos. La nota negativa de la jornada fue el altercado entre los jugadores, por el que cinco se fueron expulsados: Amaro, Diego Rodríguez y Facundo Núñez en Liverpool, José Neris y Santiago Costa en los ciudadanos.

Aquel partido fue el sábado y ese mismo día se dio la significativa victoria de Plaza 1-0 sobre Peñarol gracias al tanto de Máximo Lorenzi; también jugaron Miramar Misiones y Progreso, quienes igualaron 1-1: Jorge Ayala marcó para los monitos, Agustín Moreira para los gauchos.

El domingo comenzó de mañana y con otro empate, esta vez 2-2. Quienes repartieron unidades fueron Danubio y Wanderers en Jardines del Hipódromo. Arrancó ganando el bohemio con tanto de Esteban Crucci, pasó de largo la franja con los goles de Sebastián Fernández y Santiago Romero, y puso cifras definitivas Rodrigo Rivero de penal.

El primer encuentro de la tarde fue el muy buen partido entre Juventud y Defensor Sporting. Jugaron en Las Piedras y los locales arrancaron ganando casi desde el inicio: Agustín Rodríguez la mandó a guardar a los 3’. El trámite, que fue de ida y vuelta, tuvo a un violeta yendo por el empate. Buscó por abajo, intentó por arriba, probó con tiros lejanos, quiso entrar con pelota y todo dentro del arco, pero no pudo igualar (Sebastián Sosa fue figura, hay que decirlo) y a los diez del segundo tiempo se vio 2-0 abajo porque perdieron a Valentín Gauthier en un centro y el joven zaguero no perdonó. Cuando la viola puso el descuento por intermedio de Diego Abreu, el reloj conspiró en sus intenciones de rescatar una unidad.

El domingo se cerró con el triunfo como visitante de Nacional 1-0 ante Racing, con gol del colombiano Diego Herazo, en el Parque Alfredo Víctor Viera.

.