Diego Aguirre estudia cambios para recuperarse luego de cuatro encuentros sin ganar.

Peñarol intentará cambiar el mal momento deportivo, en la última práctica Diego Aguirre probó con la inclusión de Leonardo Coelho por Javier Méndez para compartir la pareja de zagueros con Juan Rodríguez.

Otro que entrenó como titular fue Ignacio Sosa que jugó el clásico desde el arranque y volvería a la oncena en lugar del lesionado Eduardo Darias, que está descartado para enfrentar a Plaza Colonia.

Diego Aguirre: “Perdimos bien”

Tras la derrota ante Racing, el entrenador de Peñarol fue autocrítico con el rendimiento del equipo: “Teníamos otras expectativas en el juego y el resultado. No nos salió nada. Perdimos bien. No hay mucho que decir. Normalmente me llevo cosas positivas más allá de los resultados, pero no nos salió nada. Somos la base del equipo que anduvo tan bien el año pasado. Cuando comenzás una nueva temporada, te ilusionás con que vas a repetir las victorias, pero la verdad es que nos está costando bastante”.

La Fiera analizó el momento de sus dirigidos: “Tenemos un plantel con muchas opciones y no estamos encontrando los mejores rendimientos. Hacer variantes es una obligación para encontrar el mejor funcionamiento. El plantel está muy bien, igual que el año pasado. Los jugadores entrenan espectacular. Quieren, meten y se preparan. Hay una muy buena convivencia. Es bueno el relacionamiento. El momento no lo es, pero sí la relación entre nosotros. No hay nada diferente en ese sentido”.

Peñarol viaja a Colonia

El próximo partido de Peñarol será el sábado 15 de marzo a las 19.30 ante Plaza Colonia, en el Estadio Alberto Supicci. El carbonero solamente ganó en la primera fecha ante Progreso por 3 a 1, luego hilvanó tres empates consecutivos antes de perder el invicto contra Racing. Los colonienses están terceros con 10 unidades.