Sebastián Coates y Lucas Morales también hablaron luego del histórico partido en Brasil.

Nacional le ganó de atrás 3-1 a Bahía en Brasil y mantiene vivas sus chances de avanzar en la Copa Libertadores. En zona mixta, luego del encuentro, hablaron varios de los jugadores tricolores.

El colombiano Julián Millán, autor del tercer gol y una de las figuras del equipo, dijo: “Nos daban por muertos antes del partido, pero nosotros seguimos con humildad y trabajando. Es un triunfo importantísimo que nos deja otra vez en la pelea. Nos quedan dos juegos en casa y tenemos que hacerlos valer”.

Sobre su gol y el rendimiento colectivo, expresó: “Feliz por volver a anotar en esta clase de partidos. Me quedo con el esfuerzo del equipo y la unión que tuvimos en este partido, con un clima bastante difícil por la humedad”.

El colombiano fue dirigido por Pablo Peirano en Independiente de Santa Fe en 2024, por lo que tiene automatizadas algunas cosas que propone el entrenador: “En Colombia jugué todo el año en esta posición. Los movimientos y la coordinación para ir a presionar e ir a quebrar cuando se meten en los cuadrados ya los tengo incorporados. Sebastián Coates y Paolo Calione hicieron un gran juego y siento que tuvimos una cohesión muy importante para llevarnos este triunfo”.

Lucas Morales: “Fue el gol más importante de mi carrera”

El hijo de Óscar Javier, histórico volante tricolor, se metió en el equipo titular como carrilero por derecha y cerró una semana perfecta con dos goles, ya que venía de anotarle a Cerro en el triunfo 4-0 por el Torneo Apertura.

Ante Bahía colocó el primero, con un derechazo más certero que potente, tras un tiro de esquina: “Por ser en la copa, por lo que veníamos a buscar y por cómo se dio el partido, es el gol más importante hasta ahora en mi carrera”.

El ex Wanderers y Progreso contó cuando se enteró de que iba desde el arranque: “En la charla del mediodía me enteré de que iba a arrancar como titular. Estamos todos para jugar, pero, después de venir de un par de fechas sin ser titular, me tomó un poco de sorpresa”.

Sebastián Coates: “El plantel está preparado para las distintas circunstancias del juego”

El capitán fue otra voz importante luego del triunfo tricolor, y en el análisis del partido dijo: “Lo importante es que el equipo está corriendo todo y está siendo solidario. Por eso ganamos. El plantel está preparado para lo que pide el entrenador y para afrontar las distintas circunstancias del juego. Hay rivales que atacan con más gente y por eso la línea de cinco, que a veces es mentirosa, porque muchas veces los carrileros llegan al ataque. A veces defendemos con cuatro y a veces con seis, porque los extremos bajan”.

Coates valoró el empate rápido de Nacional: “Ese gol nos hizo darnos cuenta de que teníamos que salir a buscar más el partido y presionar más arriba. Eso fue lo que se vio enseguida que sufrimos el gol. Pudimos conseguir el empate, que nos dio una tranquilidad”.

El zaguero destacó la calidad de la definición de Nicolás López en el segundo tanto: “Normalmente se toma un tiempito más. Ya había tenido dos en el primer tiempo y en otros partidos acá en Brasil había hecho lo mismo. Por suerte volvió a hacerlo para ganar. Me quedo con su entrega, que en el segundo tiempo corrió y presionó al volante central de ellos. Para nosotros es importantísimo y nos contagió mucho”.

En el cierre, elogió la participación de Lucas Villalba, que volvió a ser figura con su velocidad: “Él sabe que tiene que seguir rindiendo y trabajando, este es el camino. Por su trabajo se le están dando los resultados y todo lo que le llegue positivo será bueno para él y para el equipo. A veces hay que bajar un poco lo que se dice de cuánto vale y si va a la selección. Estar en Nacional es una vidriera y todo el mundo te está mirando, más en una Copa Libertadores de la forma que la está jugando. De parte nuestra hay que aprovechar sus virtudes, la velocidad y lo que hace cuando llega a tres cuartos de cancha. Quizás sea uno de los jugadores más rápidos con los que jugué. Destaca mucho porque a veces arranca muy atrás de los defensores y los pasa como si nada. Hay que aprovechar este momento, aprender de él, que en la semana es complicado para nuestros laterales”.