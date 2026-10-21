Este miércoles, el equipo de Marcelo Méndez va por una heroica remontada en el estadio Centenario tras perder la ida 3-0 en Brasil.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene su lugar entre las páginas más destacadas de la breve trayectoria institucional de Montevideo City Torque, porque el equipo de Marcelo Méndez hizo la mejor participación histórica del club en cualquier competencia internacional, y lo hizo con una muestra de juego, solidez y convicción admirables, para llegar a esta semifinal ante Atlético Mineiro, que luce ahora como el peldaño más duro de escalar, a las puertas de la gran definición de la copa.

Desde las 19.00 en el estadio Centenario, Torque necesita hacer un partido mejor que perfecto para remontar los tres goles que sufrió la semana pasada en su visita al Arena MRV de Belo Horizonte, donde fue claramente superado por un equipo que plasmó en el juego las consabidas diferencias de plantel, presupuesto y posibilidades con la institución SAD del fútbol uruguayo.

“Somos uruguayos y siempre creemos que podemos remontar”, es la cita del técnico Méndez con la que el club celeste expresa su viva ilusión, que nunca está perdida antes del pitazo final.

A todo o nada

La llave de semifinales de la Sudamericana encuentra a Torque como protagonista del campeonato uruguayo, pero la intensidad, tanto física como anímica de esta parte de la temporada, le ha pasado factura al equipo, que viene de caer de atrás y en la hora frente a Albion, después de haber dejado puntos en el torneo frente a Nacional, Peñarol y Deportivo Maldonado, hoy todos rivales directos en la carrera por el título.

Pero el equipo sabe que se enfrenta al desafío más trascendente de la historia del club, y las condiciones necesariamente van a cambiar en el Centenario. El plantel llega completo, por lo que Méndez dispone de opciones a la hora de plantear el enfrentamiento. Existe la posibilidad de que abandone la línea de tres centrales, con la que jugó de visita, para volver a un 4-3-3 ofensivo que es su formación táctica predilecta.

Así, Torque perfila un once familiar, con Franco Torgnascioli en el arco; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera en la línea defensiva; Franco Pizicchillo, Pablo Siles y Diogo Guzmán en el medio; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Luka Andrade arriba.

La visita sin el goleador uruguayo

Atlético Mineiro llega a la semifinal en un buen momento. El equipo que dirige Eduardo Domínguez lleva 8 partidos sin conocer la derrota, por el Brasileirão y por la Sudamericana, donde eliminó a Santos en cuartos de final. El fin de semana, que jugó con un once alternativo, se impuso ante Coritiba y escaló hasta la sexta posición del campeonato brasileño, su mejor ubicación en lo que va de la temporada.

Sin embargo, no todas son buenas. En ese último partido se lesionó el delantero uruguayo Thiago Borbas, llegado al equipo tras un paso no muy fructífero por el Oviedo de España, y autor del tercero de la ida ante Torque, que no viajó a Montevideo. Además, el galo no cuenta para este cruce con el delantero colombiano Mateo Casierra, por quien el club pagó esta temporada 7 millones de euros para traerlo del fútbol europeo, que sufrió una lesión en el muslo.