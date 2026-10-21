Diego Aguirre: “Hoy somos los principales candidatos a ser campeones”

Peñarol jugó muy mal y cayó en el Parque Viera ante Liverpool, que quedó puntero del Clausura. Un golpe durísimo para el equipo de Diego Aguirre, por la forma y por el momento, que con esta derrota pierde terreno en la pelea por el torneo corto, aunque mantiene el liderazgo de la tabla anual tras la caída de Deportivo Maldonado ante un Nacional que parecía lejos de mezclarse en la definición del campeonato, pero que se puso como escolta del negriazul en el Clausura y tercero en la anual. La remontada del clásico rival resulta inseparable de la sensación de preocupación y crisis deportiva que atraviesa el carbonero.

La delegación de Peñarol abandonó el Parque Viera sin dar declaraciones tras un final caliente. Este miércoles, desde Los Aromos, donde el plantel carbonero realizó sus últimos trabajos antes de concentrar, atípicamente, dos días de cara al partido frente a Juventud del próximo viernes, Diego Aguirre habló con los medios y reconoció la situación delicada del equipo, aunque expresó optimismo, a partir de la confianza y la unión dentro del plantel, de cara a la definición que se viene.

Cambiar el chip

“Sabemos que hicimos un mal partido y que nos costó la derrota, no encontramos en ningún momento el juego y creo que perdimos bien”, consideró el técnico sobre el último juego. “Después, cometer errores o no es parte de esto, y es muy subjetivo; está claro que el equipo no estuvo a la altura, pero hay que mirar para adelante y aprender de los errores: está todo por definirse”.

“No hay que descartar nada, es un campeonato muy irregular donde todos pierden puntos. Nosotros, a pesar de haber dejado muchos puntos en el camino, estamos en una situación de privilegio, que tenemos que cuidarla para estar en las finales. Ese es el objetivo, queda muy poco y tenemos una ventaja considerable, que nos hace pensar que eso va a pasar”, agregó.

Aguirre admitió el bajón del equipo y aceptó que se ponga en duda su continuidad: “Me parece que es parte de esto. Entiendo la preocupación y somos los primeros en querer revertir esta situación de adversidad; lo tomo como algo natural que sucede. Todos queremos lograr el objetivo y los directivos están en todo su derecho de hacer cuestionamientos, sobre todo cuando el equipo no está a la altura a la hora de jugar”.

Por lo tanto, trabaja en la solución de los problemas futbolísticos: “Hay que hacer algunas variantes. Nuestra expectativa era otra y reitero que no dimos continuidad a determinadas ideas que en algún momento funcionaron y en otros no. Hay que mentalizarnos para cambiar el chip y que el equipo muestre otra cara, eso lo asumimos, nosotros como cuerpo técnico, los jugadores mismo, estamos todos queriendo salir de este momento difícil. Estamos a 48 horas de un partido importante que, en caso de ganarlo, daríamos un paso muy importante para ganar la tabla anual, que en definitiva es la tabla más importante”.

La insistencia de Aguirre recae sobre las expectativas generadas en torno al equipo. “Está claro que la expectativa era otra y hemos sido muy irregulares, hemos tenido algunos buenos momentos y otros no, y tenemos que encontrar un camino”, aseguró. Puntualizó que, “a pesar de lo irregular del equipo, a pesar de los puntos que dejamos por el camino, estamos primeros y tenemos que focalizarnos en eso. Alguna cosa bien habremos hecho para estar en esta situación; tenemos que mantener la calma y estar unidos”.

El esquema con línea de tres zagueros en el fondo fue señalado en la charla como una posible explicación para el escaso desempeño ofensivo reciente del equipo, especialmente frente a Liverpool, donde no tuvo llegadas al arco. “Comparto que a veces quedamos con poca profundidad a la hora de tener un hombre más atrás, y estamos justamente analizando y manejando algunas variantes para que eso no vuelva a suceder”. ¿Qué cambios concretos, tácticos o de nombres, maneja para revertir la situación? “Un poco de todo. Espero que veamos al Peñarol protagonista que proponga una idea futbolística más convincente que la que hemos mostrado”.

Ciclo desgastante

El equipo busca cerrar filas y hacerse fuerte como grupo, por lo que concentrará un día más de lo habitual previo al próximo partido, aunque Aguirre le restó importancia a la decisión. “Es una idea que no vemos mal, la de estar un rato más juntos, de hoy cenar un poquito más distendidos y no el día del partido; es algo más que vamos a hacer, es un detalle, nada más”.

En cuanto a los jugadores, Aguirre comentó la situación de Jesús Trindade, expulsado por doble amarilla en el primer tiempo ante Liverpool. “Son situaciones de juego, no voy a personalizar ninguna situación contra ningún jugador. Los apoyo a morir a todos, estamos juntos. Eso fue una anécdota, una situación de juego y listo”, expresó.

“Estamos intentando generar un buen clima de apoyo en todas las situaciones”, dijo después: “Es verdad que ha habido rendimientos que no son los esperados, pero no es momento de señalar con nombres a ningún responsable; estamos juntos, estamos fuertes, estamos bien. Queremos ser campeones y vamos a ir por eso. Creo que hoy somos los principales candidatos a ser campeones”.

Consultado sobre la evolución de Leonardo Fernández, que no juega desde abril, Aguirre dijo que “es un tema que escapa a mí, está entrenando bien, pero no te puedo dar ninguna información porque realmente no la tengo; tal vez pueda estar para el final o tal vez no”.

Cerró con una consideración sobre su ciclo en Peñarol, que el mes que viene cumple tres años: “No aporta nada hablar ahora sobre mi continuidad, ha sido un ciclo muy largo, obviamente que desgastante desde lo emocional, pero también con cosas muy lindas vividas, y en el caso de lograr el objetivo de ser campeones uruguayos podría terminar siendo un ciclo muy bueno”.