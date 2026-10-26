El torneo corto lo disputan Liverpool y Montevideo City Torque, mientras que la tabla del año se definirá entre Peñarol y Deportivo Maldonado.

La fecha 12 movió cimientos en varias tablas. A falta de tres etapas para la finalización de la fase regular, el campeonato uruguayo está apasionante. Racing, como campeón del Apertura, espera la definición. Liverpool y Montevideo City Torque se disputarán el Clausura para ir a la semifinal ante los de Sayago. El pasaje directo a la final es con un cierre reñido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Si bien la matemática todavía le da margen, Nacional parece haber quedado afuera de todo tras la derrota ante el negriazul.

Mano a mano y por la ficha

Liverpool y Montevideo City Torque se disputan el Clausura. La matemática indica que Nacional, Peñarol, Deportivo Maldonado y Progreso también tienen chances de acceder al torneo corto, pero la mayoría está lejos de que la calculadora traduzca opciones reales. El único que puede apelar a la remontada es el tricolor, que está cuatro abajo del líder, esperando más de un traspié en la recta final.

El negriazul les lleva dos de ventaja a los de Marcelo Méndez y ya no se enfrentan, por lo que los de Belvedere son el único equipo que depende de sí mismo para levantar la copa. Si llegan igualados a la última fecha, habrá un partido final.

La anual define muchas cosas

Peñarol tiene dos puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado, pero el carbonero arrastra tres partidos sin triunfos y esa realidad preocupa de cara a la recta final. Torque llega tres atrás; es difícil la tarea para el ciudadano porque debe pasar a dos equipos en tres partidos; su lucha parece ser más accesible en el Clausura.

Nacional, Racing y Liverpool, a seis, siete y ocho, respectivamente, mantienen chances matemáticas de superar al carbonero, pero es muy difícil que suceda. De todas formas, en esos puestos hay peleas por entrar a copas internacionales para 2027. Los primeros dos van a fase de grupos de la Copa Libertadores, el tercero entra en la fase 2 de la previa y el cuarto en la fase 1. Del quinto al octavo van a la Copa Sudamericana.

Este reglamento madre puede sufrir modificaciones. Si Racing o el campeón del Clausura va a la final, desplazan al segundo de la anual y se mete directo en fase de grupos, y todo el resto baja un puesto en su clasificación.

Si el campeón de la Copa Uruguay es un equipo que jugará 2027 en primera y no está en los primeros cuatro lugares, irá a la fase 1 de la Libertadores, desplazando al cuarto de la anual.

Si Wanderers se mete entre los ocho mejores pero desciende, el siguiente equipo de la tabla del año ocupará su lugar en la clasificación a la Sudamericana. Eso puede ser beneficioso para Albion y Juventud de Las Piedras.

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¿Qué le queda a los equipos que pelean los títulos? Liverpool: Juventud de Las Piedras (L), Danubio (V), Wanderers (L) Deportivo Maldonado: Albion (V), Cerro (L), Boston River (L) Torque: Boston River (V), Racing (L), Progreso (V) Peñarol: Wanderers (L), Defensor Sporting (V), Cerro Largo (L) Nacional: Danubio (V), Albion (L), Cerro (V)

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