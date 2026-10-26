Tres fechas para el final del Clausura: así están las tablas

La fecha 12 del Clausura dejó a Liverpool como único líder tras ganarle a Nacional en La Blanqueada con gol de Federico Martínez, y a Torque como su escolta, después de remontar ante Cerro. En la tabla anual, Peñarol no pasó del 0-0 con Juventud y Deportivo Maldonado, que le ganó a Danubio sobre la hora, quedó a dos puntos (ver tablas). Abajo, Progreso y Cerro Largo sumaron de a tres, mientras Central Español volvió a perder y se complica cada vez más.

La fecha

La victoria de los negriazules les valió volver a conseguir la punta, porque el domingo, pero un rato más temprano, Montevideo City Torque le ganó 3-1 a Cerro en el Franzini y había quedado provisoriamente como líder del Clausura con 25 puntos. Agustín Miranda adelantó al villero a los 8 con una gran volea, pero Eduardo Agüero empató a los 31 tras un córner, y Nahuel da Silva, que entró en el complemento, lo dio vuelta con un doblete a los 57 y 64.

En la recorrida entre los que pelean el campeonato, Peñarol no pasó del empate 0-0 ante Juventud en el Centenario. El equipo de Diego Aguirre, de flojo presente, dominó sin claridad y se topó con Sebastián Sosa, figura del partido: le tapó un remate a Leonel Jaime y un mano a mano a Abel Hernández. Brian Barboza fue expulsado sobre el final por doble amarilla. Peñarol sigue líder, pero Deportivo Maldonado se le puso a dos puntos luego de vencer 2-1 a Danubio en el Domingo Burgueño Miguel. Bautista Pereira abrió el marcador para el franjeado a los 18. En el arranque del complemento empató Juan Martín Ginzo tras centro de Lautaro Ibáñez, y a los 90+4 Renato César sentenció con un remate esquinado desde el borde del área.

Defensor Sporting y Racing empataron 3-3 en el Franzini en un partido muy cambiante. El cervecero abrió con un gol en contra de Lautaro Navarro antes de los 10, pero el violeta lo dio vuelta con un penal que convirtió el propio Navarro, un golazo de Alan Torterolo y un cabezazo de Navarro al inicio del complemento. Con Elizalde expulsado en la viola, Sebastián da Silva de penal y Juan Bosca a los 85 le dieron el empate a Racing.

Entre los de abajo Albion le ganó 3-1 a Central Español en el Parque Palermo. Carlos Airala abrió el marcador en el primer tiempo y, con el local en inferioridad por la roja a Lucas Pino, Tobías Figueroa amplió a los 76 y anotó el tercero en los descuentos. Santiago Sequeira descontó para el palermitano, cada vez más complicado con el descenso (ver promedios).

Progreso le ganó 1-0 a Wanderers en el Parque Viera y por segunda fecha seguida evitó el descenso matemático. El gol lo hizo Nahuel López en el segundo tiempo, tras una gran combinación de Agustín Ocampo y Facundo de León. El juvenil, a préstamo de Nacional, suma ocho goles y es el goleador del Clausura. Sobre el final, Matteo Copelotti pudo ampliar, pero su volea dio en el palo.

Por último, Cerro Largo derrotó 2-0 a Boston River. Tras una primera mitad sin emociones, el arachán se puso en ventaja a los 67 cuando Andrés Córdoba conectó con fuerza un centro de Axel Pandiani. A los 81, Alexis Piegas capturó un rebote del golero Bruno Antúnez tras un tiro libre de Mario García y selló la victoria.

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