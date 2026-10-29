El volante ofensivo de Peñarol viajó a España para seguir con su recuperación, dijo cuándo podría volver a jugar y defendió a sus compañeros de dichos “que son mentira”.

Leonardo Fernández fue operado el 21 de abril de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla. La intervención fue realizada en España, lugar al que volverá el volante ofensivo, que está en la recta final de la recuperación. Antes de volar hacia el continente europeo, explicó el motivo de su viaje en rueda de prensa: “Quiero aprovechar la maquinaria que hay allá, que es de primer nivel”. El zurdo, además, tendrá consultas con el médico que le realizó la cirugía, se hará chequeos con especialistas y todos los resultados llegarán a la sanidad de Peñarol para que evalúe los pasos a seguir.

En su momento, Fernández había dicho que “soy terco y porfiado y quiero estar antes de tiempo”. La teoría en la medicina indica que no podía volver a jugar este año, pero él reforzó sus dichos anteriores al contar cómo se siente: “Estoy en los momentos finales. Vengo haciendo una recuperación muy buena, fortaleciendo la pierna derecha. Soy ansioso y los médicos me bajan un poco. El tiempo que tenga que ser, va a ser. La mentalidad es poder llegar a lo último”.

De las ganas que tiene de jugar, agregó: “Pedí para meterme en algunos entrenamientos, pero no me dejan; quiero estar al menos en los trabajos de pelota quieta, pero no se puede. Está bien que el técnico se enfoque en los que están a la orden, él es coherente y sabe que es muy difícil que yo pueda estar en las finales; todos entendemos que no nos podemos enloquecer”.

Su visión de afuera y el apoyo incondicional a sus compañeros

Fernández analizó lo que está viendo del equipo en los últimos partidos: “Ha faltado un poquito para terminar de ganar. El segundo tiempo contra Juventud fue bueno, ese es el Peñarol que tenemos que ver, que va para adelante sin ningún tipo de duda. Hablo con mis compañeros para tratar de que se sientan confiados, no tengo dudas de que vamos a llegar a las finales”.

El volante, que había tenido un cruce con Javier Cabrera hace un par de temporadas, similar al que le sucedió a Leonel Jaime, le quitó relevancia al tema: “Son cosas que pasan, es normal. No va a ser la primera ni la última. Lo mismo dije cuando me pasó a mí. Son discusiones porque te entendiste mal en el momento. La trascendencia se le da afuera, hay enojo y se busca señalar a alguno”.

Sobre las repercusiones por el mal momento del equipo, agregó: “No tenemos que dejar entrar nada. Me he enterado de cosas que me han dicho mis compañeros que son mentira; eso me da bronca porque se quieren meter en peleas. El equipo está unido”.