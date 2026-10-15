La primera se disputará entre lunes y miércoles, y la segunda de jueves a sábado; en la semana inicial no habrá encuentros de mañana.

Tenfield anunció que todos los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol serán televisados por VTV Plus, que se transmite en Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, se podrán ver por la plataforma Basquetpass, que requiere una suscripción paga.

Después de la comunicación, los clubes se pronunciaron en contra de los horarios establecidos. Entre semana, los partidos eran a las 18.00, 20.00 y 22.00, mientras que el sábado se agregaba el matutino de las 11.00, un horario que se suele utilizar con éxito en otras ligas del continente, especialmente en Argentina y Brasil.

Las instituciones consideraron que los horarios de las 18.00 y las 22.00 entre semana atentan contra la concurrencia de público. El primero es sobre el final de la jornada laboral clásica, y en el verano tiene la playa como competencia directa. El último del día es demasiado tarde para quienes se levantan temprano al día siguiente. El básquetbol está acostumbrado a la franja de las 20.00 y 21.00, y salir de ahí es correrse de la zona de confort. Hubo una reunión para consensuar las partes y realizar modificaciones sobre lo fijado. Los clubes propusieron jugar a las 19.15 y 21.30 y extender las fechas tres días, de lunes a miércoles y de jueves a sábado.

Tenfield, que tiene exclusividad para transmitir el básquetbol hasta 2028, aceptó la propuesta realizando ajustes para continuar con la idea de transmitir todos los partidos. Por el momento, el único horario que se suprimió fue el del sábado de mañana.

La temporada 2026/2027 de la Liga comienza el lunes 19 de octubre. El inicio estaba fijado para el 12, pero debió postergarse una semana por conflictos con la Unión de Jueces de Básquetbol, que ya fueron solucionados.

Fecha 1 Lunes 19 19:15 Biguá - Hebraica Macabi 21:30 Defensor Sporting - Goes Martes 20 19:15 Malvín - Atenas 21:30 Nacional - Aguada Miércoles 21 19:15 Larrañaga - Unión Atlética 21:30 Urunday Universitario - Peñarol

Fecha 2 Jueves 22 19:15 Atenas - Nacional 21:30 Goes - Malvín Viernes 23 19:15 Biguá - Larrañaga 21:30 Aguada - Unión Atlética Sábado 24 21:30 Hebraica - Urunday Peñarol - Defensor Sporting fue postergado por la participación del fusionado en la Liga Sudamericana.

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