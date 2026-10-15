Tenfield anunció que todos los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol serán televisados por VTV Plus, que se transmite en Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, se podrán ver por la plataforma Basquetpass, que requiere una suscripción paga.
Después de la comunicación, los clubes se pronunciaron en contra de los horarios establecidos. Entre semana, los partidos eran a las 18.00, 20.00 y 22.00, mientras que el sábado se agregaba el matutino de las 11.00, un horario que se suele utilizar con éxito en otras ligas del continente, especialmente en Argentina y Brasil.
Las instituciones consideraron que los horarios de las 18.00 y las 22.00 entre semana atentan contra la concurrencia de público. El primero es sobre el final de la jornada laboral clásica, y en el verano tiene la playa como competencia directa. El último del día es demasiado tarde para quienes se levantan temprano al día siguiente. El básquetbol está acostumbrado a la franja de las 20.00 y 21.00, y salir de ahí es correrse de la zona de confort. Hubo una reunión para consensuar las partes y realizar modificaciones sobre lo fijado. Los clubes propusieron jugar a las 19.15 y 21.30 y extender las fechas tres días, de lunes a miércoles y de jueves a sábado.
Tenfield, que tiene exclusividad para transmitir el básquetbol hasta 2028, aceptó la propuesta realizando ajustes para continuar con la idea de transmitir todos los partidos. Por el momento, el único horario que se suprimió fue el del sábado de mañana.
La temporada 2026/2027 de la Liga comienza el lunes 19 de octubre. El inicio estaba fijado para el 12, pero debió postergarse una semana por conflictos con la Unión de Jueces de Básquetbol, que ya fueron solucionados.
Fecha 1
Lunes 19
19:15 Biguá - Hebraica Macabi
21:30 Defensor Sporting - Goes
Martes 20
19:15 Malvín - Atenas
21:30 Nacional - Aguada
Miércoles 21
19:15 Larrañaga - Unión Atlética
21:30 Urunday Universitario - Peñarol
Fecha 2
Jueves 22
19:15 Atenas - Nacional
21:30 Goes - Malvín
Viernes 23
19:15 Biguá - Larrañaga
21:30 Aguada - Unión Atlética
Sábado 24
21:30 Hebraica - Urunday
Peñarol - Defensor Sporting fue postergado por la participación del fusionado en la Liga Sudamericana.
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