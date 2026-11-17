Ya descendieron Danubio y Progreso. Queda otro cupo para definirse en el fútbol uruguayo y hay cuatro equipos con chances matemáticas de perder la categoría. El gran triunfo de Wanderers sobre Juventud de Las Piedras marcó que todos los implicados en la zona roja ganaron: Cerro dio el batacazo ante Deportivo Maldonado y Central Español frente a Boston River en el Palermo. La excepción que confirma la regla fue Cerro Largo, que no pudo con Progreso en Melo y quedó inmerso en la pelea de cara a la última fecha.

Justamente, el arachán será el primero en jugar. Visitará a Peñarol el jueves a las 16.30 en el Campeón del Siglo. Los otros tres implicados jugarán 24 horas más tarde. Central Español visita a Racing, Wanderers a Liverpool en el Franzini y Cerro recibe a Nacional.

Hay dos formas de ver los descensos: por promedios o por puntos obtenidos. En el segundo caso hay que multiplicar por dos las unidades de los equipos que vienen de la Segunda División, como Central Español. Ninguna muestra grafica una totalidad real, ya que para eso se necesitan todos los encuentros disputados. En este momento la tabla por puntos acerca mucho a la realidad; Central tiene 88, Cerro Largo 87 y tanto Wanderers como Cerro 85.

¿Qué tiene que hacer cada equipo para salvarse?

Central y Cerro Largo dependen de sí mismos. El palermitano, si suma, se salva. El arachán, en tanto, confirma su permanencia con un triunfo. De todas formas, ambos equipos aseguran su lugar en primera división si Wanderers o Cerro no ganan.

En el caso de bohemios y albicelestes, el que sume más que el otro se queda. Si ganan los dos, necesitan que pierda Cerro Largo para salvarse sin necesidad de desempate.

¿Cómo se define en caso de desempate?

En caso de empate se disputará una llave final con partidos ida y vuelta para definir el último descenso. La igualdad entre dos equipos solamente puede ser entre Wanderers y Cerro en caso de que los dos empaten o pierdan.

También puede haber empates múltiples. Para eso deben ganar Cerro y Wanderers. Habrá triple igualdad si empata Cerro Largo y suma Central Español o si gana el arachán y pierde el palermitano. En esos casos, los dos equipos que tengan menor cantidad de saldo de goles en promedio juegan la serie decisiva y el que tenga mejor saldo se salva.

El cuádruple empate se dará si ganan Cerro y Wanderers, empata Cerro Largo y pierde Central Español. Ahí se hace la misma comparativa entre los cuatro implicados: se salvan los dos con mejor saldo de goles y los otros dos equipos juegan la serie desempate.

En ese sentido, Cerro Largo tiene -8, Wanderers -23, Central Español -24 y Cerro -32.

¿Quién evita el desempate?

Triple empate opción 1: Cerro Largo, Cerro y Wanderers. Zafa Cerro Largo.

Triple empate opción 2: Central Español, Cerro y Wanderers. Zafa Wanderers.

Cuádruple empate: zafan Cerro Largo y Wanderers.