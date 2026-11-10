El arranque del martes estuvo movido respecto a las elecciones en Peñarol. El oficialismo tendrá nueva fórmula tras conocer que Ignacio Ruglio no se presentará a la reelección.

La lista opositora más fuerte, en las encuestas, es la encabezada por Juan Pedro Damiani, que en las últimas horas perdió un aliado importante: Jorge Barrera no será parte de los nombres para ingresar al consejo directivo del carbonero.

En un comunicado lanzado por la fórmula Damiani-Ruibal se expresa que “Barrera ha decidido tomar distancia de esta campaña, algo que comprendemos y lamentamos profundamente”. A su vez, agrega que “él ha dado apoyo a la candidatura”.

En el mismo escrito se hace una denuncia grande hacia otro candidato que no fue nombrado, pero que se desprende que es Freddy García, por hechos de público conocimiento: “En las últimas semanas se ha iniciado por parte de uno de los candidatos a las elecciones de nuestro querido Peñarol una campaña que ha pretendido, en base a constantes amenazas, dañar nuestra fórmula y la opción que junto a un grupo muy importante de socios lideramos”.

La amenaza de la que habla el comunicado de la fórmula Damiani-Ruibal marca que se busca “divulgar presuntos audios y conversaciones privadas”, pero “no ha conseguido alterar nuestro rumbo”, dice la lista opositora.

Dejando rápidamente el tema de lado, señala que “la tarea de reconstrucción institucional que deberá encarar la próxima gestión del club es tan amplia que no podemos ni debemos distraer nuestros esfuerzos en personas que, en privado, admiten venir grabando sin autorización conversaciones telefónicas con diferentes personas al menos desde marzo. Consideramos esa actitud claramente inmoral y creemos que serán los socios de nuestra institución quienes, a la hora de sufragar, podrán juzgar conductas y procederes”.

La fórmula Damiani-Ruibal se presentará oficialmente el jueves a las 19.00 en el bar ubicado en la tribuna América del estadio Centenario.

La palabra de García sobre la relación entre Barrera y Damiani

A través de un video publicado en redes sociales días atras, García dijo frases como “Barrera está en un lugar donde no lo quieren” o “las barbaridades que me ha dicho Juan Pedro Damiani sobre Barrera no tienen dimensión”. A lo que agregó una invitación para el abogado: “Si está dispuesto y realmente quiere saber qué piensan de él, lo invito a mi casa y le muestro con pruebas reales dónde está metido”.

Esta mañana, al enterarse de la salida de Barrera de la lista de Damiani, García habló en El Espectador Deportes: “¿Están dolidos y afectados por una supuesta grabación? No quiero que ese defienda a mi club. Son muy sensibles. El punto es actuar bien o mal, no grabar. No grabé a nadie. Si se pusieron sensibles porque hay una supuesta grabación, no están para presidir al club”.

“Me siento responsable de haber hecho dos movimientos de ajedrez que terminan influyendo directamente en la elección. Uno es el de Barrera y otro es el de Ruglio, porque he sido su mayor opositor. Si él se sintió incómodo no se debe a Barrera, Ruibal ni nadie de esos que estaban tomando café con él. Se debe a Freddy García, que diariamente lo expuso”, agregó.