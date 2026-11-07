Están los cruces de cuartos de final de la Copa Uruguay

Seis de los ochos clubes clasificados aún pueden llegar a pelear por el cupo de la Copa Libertadores que se puede llevar el campeón.

Con la resolución de los últimos partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2026, el mapa de los ocho mejores quedó definitivamente configurado.

El cuadro dejó sobre la mesa certezas y un hito histórico: la clasificación de Lito, el único club de las divisiones amateurs de la Asociación Uruguaya de Fútbol que ha logrado meterse en cuartos de final en la historia del certamen. Con este pasaje, la institución de la C igualó la gesta de Sportivo Barracas de Dolores, que en la edición iniciada en 2023 y culminada en 2024 consiguió idéntica colocación. Sin embargo, la paradoja económica asoma de inmediato: en aquel momento, Barracas se hizo acreedor a un premio monetario por haber sido el mejor club amateur de la competencia, un estímulo financiero que ya no se otorga en esta instancia.

La Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay ya fijó los cuatro encuentros de cuartos de final; aprovechando la ausencia de fútbol profesional este fin de semana, colocó los partidos entre lunes y martes con dos horarios, vespertino y nocturno. Habrá dos encuentros en Montevideo –uno cada día–, uno en Maldonado y otro en Florida.

Lito, que con su gran y sorprendente victoria ante Wanderers se ha puesto en el foco de atención futbolero, enfrentará a Danubio en el Paladino el lunes a las 16.30. Nacional visitará a Deportivo Maldonado también el lunes a las 21.00, en un cruce que esta temporada ha dado que hablar por la enorme campaña del elenco fernandino.

El martes por la tarde, en el Campeones Olímpicos de Florida, Boston River será local ante Torque, y por la noche, en el Viera, Liverpool será local ante Juventud de Las Piedras, repitiendo el partido de una semana atrás cuando por el Clausura el líder venció 2-0 a los pedrenses.

La geometría del cuadro decretó su propia paradoja: Lito y Danubio se eliminarán de forma directa en cuartos, garantizando que solo uno de los dos clubes inhabilitados para reclamar el cupo de Uruguay 4 a la Copa Libertadores llegue a semifinales. El sobreviviente de esa llave irá en busca de la definición contra el ganador del choque entre Liverpool y Juventud, mientras que el otro pasaje a la final saldrá del cuadro que enfrenta a Deportivo Maldonado o Nacional ante el vencedor de Boston River y Montevideo City Torque.

Cómo se fueron armando

El camino a los cuartos de final se había puesto en marcha el miércoles con la marca implacable del profesionalismo. Juventud abrió el fuego al derrotar 2-0 a Nacional de Florida en el Campeones Olímpicos; esa misma noche, Deportivo Maldonado dio cuenta de Porongos en Trinidad 4-0, y el jueves la primera semana de competición se cerró en el estadio Silvestre Octavio Landoni con la victoria de Danubio sobre Wanderers de Durazno 3-0.

Las llaves se terminaron de abrochar esta semana. Boston River superó 2-0 a San Carlos, en el que seguramente fue el partido más parejo de la llave, donde el resultado final mintió respecto al desarrollo sobre el césped entre un representante de la A y la resistencia del interior. En Paysandú, Nacional debió trabajar para vencer 2-1 a Ferro Carril de Salto.

El jueves se completó el cuadro con tres postales de impacto: la resonante goleada 4-0 de Lito sobre Montevideo Wanderers en el Parque Abraham Paladino; el 2-0 de Liverpool ante Gladiador de Salto en el exilio de Tacuarembó, y el inapelable 6-0 con el que Montevideo City Torque aplastó al campeón del interior, Libertad de San Carlos, en el Campus de Maldonado.