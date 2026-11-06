Montevideo City Torque se metió entre los ocho mejores de la Copa AUF Uruguay

Montevideo City Torque se impuso con un contundente 6-0 ante Libertad de San Carlos en el Campus de Maldonado para asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Copa AUF Uruguay. El equipo de Marcelo Méndez enfrentará a Boston River en cuartos de final, instancia a la que avanzaron casi exclusivamente equipos de Primera División, con la heroica excepción de Lito, el único equipo amateur que sigue en el torneo tras eliminar a Wanderers.

El Penado 14 que dirige Gerardo Cano, vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes y último representante de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) en esta edición del campeonato, solo estuvo en partido durante el primer tiempo. Torque, que formó con un 11 alternativo, pero con figuras ya bien fogueadas en la intensa competencia del equipo en la temporada, no fluyó en su juego y no aceleró la marcha, quizá confiando en que la diferencia la iba a encontrar tarde o temprano, lo que efectivamente ocurrió.

Libertad estaba bien ordenado y hasta empezó a animarse con algunas aventuras ofensivas. Pero al ciudadano le bastó un centro medido desde la derecha de Lucas Duré –uno de los mejores de Torque–, a falta de diez para el entretiempo, para encontrar sin marca en el área a Nahuel da Silva. Este la reempujó al gol después de superar la resistencia del arquero carolino Gastón Hernández, que terminó con pelota y todo adentro del arco. Un error en la salida originó el segundo de Torque ya sobre el final de la primera parte, cuando la recuperó Juan Quintana y mandó un centro que, tras otra falla defensiva, mandó a la red Ramiro Lecchini.

La diferencia ya era difícil de remontar para Libertad, pero mucho más cuando sobre los primeros minutos del complemento se fue expulsado el zaguero Damián Muniz, que como último hombre le hizo una falta a Da Silva al borde del área y vio la roja directa. Desde esa incidencia, el ciudadano jugó a placer. Tomás Shaw puso el tercero con un precioso zurdazo cruzado desde cerca del vértice del área y, minutos después, Da Silva aumentó con su doblete —llegó a 20 goles en la temporada, a pesar de ser suplente, e igualó al titular, Salomón Rodríguez—, aprovechando una buena jugada de Juan Quintana que le mandó el centro pase atrás.

Méndez movió el banco y entraron algunos con ganas de mostrarse, como el juvenil delantero Ignacio Molina –tercer 9 del plantel–, que de cabeza puso el quinto, mientras que Duré, en el 81, cerró la goleada y coronó su partidazo con gran conquista desde afuera del área.