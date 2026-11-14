Los Teros consiguieron ante Zimbabue su primera victoria en la Nations Cup

El equipo dirigido por Guzmán Barreiro ganó 20-15 en la recta final del torneo que oficia como antesala del Mundial de Australia 2027.

Este sábado, en Ealing, Inglaterra, los Teros se impusieron ante Zimbabue y lograron su primera victoria en la World Rugby Nations Cup, edición inaugural de un nuevo torneo dentro de la reorganización del calendario internacional, que reúne a 12 selecciones de segunda categoría —las que no participan del más elevado World Rugby Nations Championship— clasificadas al Mundial de Australia 2027 con el propósito de garantizar su preparación con competencia internacional.

Cambia la pisada

El equipo uruguayo, que venía de perder frente a España en la ventana anterior, se impuso por 20-15 en un juego parejo y trabajado ante los africanos de Zimbabue, una selección con buena tradición rugbista que retorna al Mundial después de 36 años de ausencia.

Los celestes empezaron mejor el partido y abrieron ventaja en el arranque con un try de Juan Manuel Alonso y una conversión de Ícaro Amarillo, pero Zimbabue se rehizo y torció el trámite a partir de un penal, para luego seguir de largo e irse al descanso con ventaja de 15-14.

En el complemento, Uruguay consiguió revertir el resultado, poniéndose al frente 17-15 con un penal por fuera de juego de Zimbabue y luego con otro, producto de una infracción en el scrum, puso las cifras definitivas de 20-15, ventaja que defendió con firmeza en el cierre, lo que no había ocurrido en la derrota previa frente a España, cuando se le escapó la victoria en el final.

La preparación rumbo al Mundial

Los Teros iniciaron la Nations Cup con tres partidos como local en el estadio Charrúa, pero sin victorias: perdieron frente a Georgia, luego empataron con Rumania y, finalmente, volvieron a caer ante Hong Kong China. Esta última derrota precipitó la salida del entrenador argentino Rodolfo Ambrosio, que fue reemplazado en la conducción del equipo por Guzmán Barreiro.

La Unión de Rugby del Uruguay priorizó la experiencia en procesos de selecciones nacionales de Barreiro y explicó que el cambio respondía a una revisión de la estructura y a un plan estratégico para involucrar más al rugby nacional, dado que Barreiro encabeza actualmente un equipo 100% uruguayo, integrado por varios exjugadores de los Teros, entre ellos Joaquín Pastore, Federico Capó, Nicolás Grillé, Andrés Vilaseca, Alberto Román y Gastón Mieres.

La primera victoria de los Teros en el torneo fue también la primera victoria para el cuerpo técnico.

Las 12 selecciones del torneo compiten divididas en dos grupos de seis, en los que cada equipo enfrenta a los seis integrantes del otro grupo —en el caso de Uruguay, que forma parte del grupo con selecciones de América y Oceanía, sus rivales pertenecen a Europa, Asia y África— y acumula puntos en una sola tabla.

Uruguay cierra su participación en el torneo el próximo sábado con un enfrentamiento clave: visita a Portugal en Lisboa, una selección con la que comparte el grupo en el Mundial y servirá para medirse. El grupo mundialista lo completan dos potencias europeas: Irlanda y Escocia.