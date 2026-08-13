Llega para sustituir a Rodolfo Ambrosio, cesado la semana pasada, y preparar al equipo para el Mundial 2027, torneo al que Uruguay ya está clasificado.

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Rodolfo Ambrosio fue desvinculado de la dirección técnica de los Teros y la Unión de Rugby del Uruguay (URU) designó a Guzmán Barreiro en su lugar.

El nuevo entrenador venía trabajando con los Teritos, la selección uruguaya sub 20 de rugby. Fue asistente de la mayor en el cuerpo técnico de Esteban Meneses de 2016 a 2023. Andrés Vilaseca, recientemente retirado de la actividad profesional y que había dejado de ser citado por Ambrosio, se sumará como uno de sus colaboradores.

Uruguay está clasificado para el Mundial de Australia, que va del 1° de octubre al 13 de noviembre. Participarán las mejores 24 selecciones del continente. Sudáfrica y Zimbabue, por África; Hong Kong y Japón, por Asia; Argentina, Chile y la celeste, por Sudamérica; Estados Unidos y Canadá, por América del Norte; el anfitrión, Nueva Zelanda, Fiyi, Samoa y Tonga, por Oceanía; Escocia, España, Francia, Gales, Georgia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal y Rumania, por Europa.

La selección uruguaya integrará el grupo D; debuta con Escocia el 3 de octubre en Melbourne, el 11 de octubre va con Portugal en Newcastle y cierra con Escocia el 17 de octubre, nuevamente en Melbourne.

Clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. La celeste es favorita ante la selección portuguesa, aspira a pelear el encuentro ante los escoceses, mientras que el cierre ante Irlanda es el encuentro más complicado.