Básquetbol: Uruguay enfrenta a China en partido amistoso, ¿dónde verlo?

La selección uruguaya de básquetbol está en China, en una gira que combina partidos amistosos con entrenamientos que servirán de preparación para la próxima ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. Con el objetivo de clasificar para ese torneo, la celeste enfrentará a Bahamas y a Puerto Rico el 27 y 31 de agosto en el Antel Arena.

Uruguay llegó en óptimas condiciones al país asiático, luego de un vuelo largo, que tuvo escalas en San Pablo y Dubái. La mayor parte del plantel entrena con normalidad bajo las órdenes de Gerardo Jauri; el único que lo está haciendo de forma diferenciada es Emiliano Serres: debido a una fractura en un dedo de una mano, no estará a la orden para estos amistosos.

El primer encuentro con la selección de China será el jueves a las 8.30 de Uruguay y se podrá ver en el siguiente link: https://oneball.tv/live/3925214.html. Sobre este enfrentamiento el entrenador había dicho a la diaria que “en el primer partido seguramente tengamos una rotación planificada, independientemente del resultado”, en virtud de las cargas, el cansancio del viaje y el jet lag, más allá de que la delegación está desde hace cuatro días en el país asiático.

Los 14 que integran el plante de Uruguay son Joaquín Rodríguez, Gonzalo Iglesias, Serres, Martín Rojas, Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Theo Metzger, Pablo Gómez, Mateo Bianchi, Nicolás Martínez, Lucas Capalbo, Lucas Rodríguez, Bernardo Barrera y Juan Ignacio Ducasse.

De los que suelen estar entre los elegidos por Jauri no pudieron estar Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Joaquín Taboada, quienes tienen compromisos asumidos con sus clubes. No obstante, los tres estarán a la orden para los encuentros de Eliminatorias.

La mira en el futuro cercano

La gira representa varios beneficios para la selección. Uno de ellos es la posibilidad de enfrentar dos veces a un rival con experiencia mundialista, que llega con un récord de 3-3 en las Eliminatorias y también se prepara para su ventana continental. Además, el grupo celeste sumará casi 20 días de entrenamientos como base para los dos compromisos clave.

El equipo de Jauri llega a esta instancia con cinco victorias y una derrota. En la segunda fase, Uruguay se cruzará, en formato de local y visitante, con los tres clasificados del grupo B, en el que, además de los bahameños y los portorriqueños, está Canadá, que es el equipo más potente. Este último lidera la nueva tabla de posiciones con seis triunfos, Argentina y Uruguay lo siguen con cinco, y Puerto Rico, Bahamas y Panamá cierran con dos. Los tres mejores de la zona clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el cuarto deberá superar en la tabla al cuarto del grupo que combina las zonas A y C. En total, América reparte siete cupos.