La selección uruguaya de básquetbol ya está en China

Según contaron a la diaria desde la propia delegación, el viaje a China fue “sin contratiempos según lo programado”. Ya en suelo asiático, la celeste comienza a preparar los partidos amistosos que, en principio, tiene agendados contra la selección local. La delegación uruguaya salió el viernes por la tarde, hizo escala en San Pablo y luego se trasladó a Dubái, donde permaneció casi 12 horas antes de continuar rumbo a China. Para esa espera, el cuerpo técnico había previsto una reserva de hotel que permitió a los jugadores descansar y realizar un trabajo liviano en el gimnasio del establecimiento.

Uruguay entrenó durante cuatro días en Montevideo antes de emprender el viaje. Gerardo Jauri, el DT celeste, tuvo a la orden 12 jugadores, aunque Emiliano Serres, que se recupera de una fractura en una mano, entrenó de forma diferenciada. Gonzalo Iglesias y Joaquín Rodríguez viajaron directo a China desde España.

Los 14 son, además de Rodríguez, Iglesias y Serres, Martín Rojas, Santiago Véscovi, Nicolás Pomoli, Theo Metzger, Pablo Gómez, Martín Bianchi, Nicolás Martínez, Luciano Capalbo, Lucas Rodríguez, Bernardo Barrera y Juan Ducasse.

La gira representa varios beneficios para la selección, entre ellos, enfrentar dos veces a un rival con experiencia mundialista que llega con récord de 3-3 en las Eliminatorias y que también se prepara para su ventana continental; además, el grupo celeste sumará casi 20 días de entrenamientos como base para los dos compromisos clave que tiene en agosto por las Eliminatorias: el 27 ante Bahamas y el 31 frente a Puerto Rico, ambos en el Antel Arena.

El equipo de Jauri llega a esta instancia con cinco victorias y una derrota. En la segunda fase, Uruguay se cruzará, en formato local y visitante, con los tres clasificados del grupo B, que además de bahameños y portorriqueños tiene a Canadá como el equipo más potente. A propósito, en la nueva tabla de posiciones, Canadá lidera con seis triunfos, Argentina y Uruguay lo siguen con cinco, y Puerto Rico, Bahamas y Panamá tienen dos. Los tres mejores de la zona clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el cuarto deberá superar en la tabla al cuarto del grupo que combina las zonas A y C. En total, América reparte siete cupos.