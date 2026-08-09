Uruguay terminó sexto en el Sudamericano femenino de básquetbol

Se cerró el Sudamericano de mayores para Uruguay, que se disputó en Zárate, Argentina. En el último día de competencia, el equipo dirigido por Gino Alderete enfrentó a Paraguay en partido por el quinto lugar. Sin el premio de llegar a la Americup, algo improbable para ambas selecciones, los dos países fueron en busca de escalar posiciones para terminar en el mejor escalón posible.

La celeste ya había enfrentado a las guaraníes en el debut del torneo y el trámite había sido parejo pese al triunfo ajustado de las paraguayas, que esta vez se quedaron con el partido con holgura 73-55.

Las de Alderete cerraron el torneo en la sexta colocación, con el triunfo del sábado ante Chile como punto máximo. Alderete, en nota con la diaria, declaró: “Voy a ir a ganarles a Bolivia y Ecuador y a competir con Paraguay y Chile. Esa es la mentalidad. Me la juego con lo que digo, esos son mis objetivos”. Como no asistieron las selecciones ecuatoriana y boliviana, el combinado uruguayo apuntó a la parte compleja de la meta trazada y, a su medida, lo logró.

En el último cotejo, Paraguay controló el trámite desde la defensa y pudo correr la cancha. Uruguay no tuvo buenos porcentajes en el tiro exterior, con 4/31, y falló libres clave en algunos momentos que pudieron ser de reacción. Pero, fundamentalmente, no pudo sumar de ataque rápido, y ante la defensa plantada se volvió un equipo previsible, con poca sucesión de pases y apelando a las individualidades para definir las acciones; una muestra de ello fue que la celeste, vestida de azul oscuro para la ocasión, solamente repartió diez asistencias en todo el encuentro, un número bajísimo.

La diferencia en contra llevó al desconcierto del equipo uruguayo, que entró en algunas desconcentraciones defensivas profundas y tampoco pudo aprovechar la buena cantidad de rebotes ofensivos que tomó, ya que solo anotó 10 puntos de 16 capturas en el aro rival.

Paraguay fue quinto, Uruguay sexto y Chile séptimo. Brasil y Colombia jugarán por el tercer puesto, mientras que Argentina y Venezuela disputarán la final. Las cuatro mejores selecciones del torneo clasificaron a la Americup, que será en El Salvador.