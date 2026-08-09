Aldana Sabatel y Julio Saroba ganaron la Half Maratón Montevideo

El frío intenso marcó la jornada, pero no fue impedimento para que este domingo aproximadamente 5.000 corredores tomaran la rambla montevideana, en una nueva edición de la Media Maratón de Montevideo. La prueba llegó a su 15ª edición consecutiva, consolidada como una de las citas importantes del atletismo nacional, e integrada además al Campeonato Nacional. Junto con los 21 kilómetros, la jornada también convocó a quienes optaron por distancias más cortas, de 5K y 10K, que compartieron buena parte del circuito.

Julio Saroba fue el gran protagonista de la jornada entre los hombres. El corredor se impuso con autoridad, a pesar de las bajas temperaturas, y detuvo el cronómetro en 1:08:40.739. Detrás llegó Mauricio Castillo, que peleó hasta cruzar la meta en 1:10:31.296, y completó el podio Matías Rodríguez, con 1:11:45.401.

En la rama femenina, Aldana Sabatel se quedó con la corona tras un registro de 1:21:21.316. La persiguió de cerca Flavia Lanza, que llegó 30 segundos después, en 1:21:51.577, y el podio lo cerró Lucía Santucci, con 1:25:49.057.

En la prueba de 21K el desafío arrancó en la rambla, a metros de la calle Treinta y Tres, con el termómetro marcando temperaturas bajas que obligaron a más de un abrigo extra antes de la largada. Desde ahí, los corredores encararon un recorrido exigente: primero hacia el oeste, bordeando la rambla portuaria hasta el viaducto –donde se dio el primer giro–, para después virar hacia el este y estirarse por toda la costa hasta las puertas del Club de Golf. Pasados los 15 kilómetros aparecía el tramo decisivo: la vuelta hacia el oeste, con las piernas ya cansadas y el viento haciendo su juego, hasta completar los 21,097 kilómetros de prueba.

En otras categorías: en sillas de rueda ganó Eduardo Dutra, en no vidente lo hizo Daniel Davrieux, en 10K se impusieron Bruno Rodríguez y Betina Albin, mientras que en los 5K ganaron Bruno Núñez y Katherin Cardozo.