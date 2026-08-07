Rodolfo Ambrosio fue desvinculado de su cargo como DT de Los Teros

En las últimas horas, Rodolfo Ambrosio fue desvinculado como entrenador de la selección uruguaya de rugby, que decidió apartarlo de su rol por considerar que el último ciclo de Los Teros no fue bueno, teniendo en cuenta que el proceso tuvo resultados negativos de cara a la clasificación al Mundial, que Uruguay logró de manera ajustada.

Esto provocó la ausencia de algunos jugadores como Santiago Álvarez, Santiago Civetta, Carlos Deus, Bautista Basso, Felipe Etcheverry, que renunciaron en simultáneo, y de Andrés Vilaseca, al que dejaron de convocar.

La decisión fue comunicada a través de un escueto comunicado: “La Unión de Rugby del Uruguay (URU) ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de los entrenadores Rodolfo Ambrosio y Juan Figallo. Agradecemos su tiempo, esfuerzo y dedicación. Nuestros mejores deseos en sus próximos desafíos profesionales”, indicaron.

Según supo la diaria, en la interna de la URU entienden que “no hubo una evolución en el equipo” y que, a un año y tres meses del Mundial de Australia, “no hay ningún resultado que sostenga el ciclo”. “Obtuvo alguna victoria y logró la clasificación contra Chile, donde Uruguay era ampliamente favorito, ganando el partido de ida y perdiendo el de vuelta en Montevideo, pero a partir de ahí el ciclo empezó a tambalear, porque perder con Chile de local es una señal de alarma”, indicaron.

Esta situación hace reflexionar a las autoridades, ya que hace tiempo se trabaja en la URU con técnicos argentinos que vienen presencialmente a Uruguay una semana al mes, o una cada dos meses, y no ven a los jugadores todos los fines de semana en sus clubes. En ese sentido, consideran que ya es momento de que los entrenadores uruguayos que se vienen formando tomen las riendas.

Son varios los candidatos para sustituir a Ambrosio. Una de las opciones es Guzmán Barreiro, exdirector de selecciones nacionales de la URU hasta que estuvo Meneses y decidió irse el año pasado. Desde entonces se espera que vuelva a formar parte del sistema de alto rendimiento, pero el principal candidato es Ivo Duvijic, técnico de los Teros Seven, por su cercanía y conocimiento de los rugbiers que actualmente integran la selección.

La decisión sobre quién ocupará un rol tan importante de cara a la cita mundialista se tomará en los próximos días para que el elegido pueda sumarse cuanto antes al proceso actual.