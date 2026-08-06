La selección uruguaya de básquetbol durante un entrenamiento, en Guruyú Waston, el 6 de agosto, en Montevideo.

La selección uruguaya de básquetbol entrenó durante cuatro días en el gimnasio de Guruyú Waston, en Ciudad Vieja, en la previa al viaje por China, donde enfrentará en dos ocasiones a la selección asiática. Gerardo Jauri citó 14 basquetbolistas, con las ausencias de Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Joaquín Taboada, jugadores que no fueron cedidos por sus clubes pero sí estarán en los partidos de Eliminatorias.

En los movimientos en Montevideo estuvieron presentes 12 jugadores, aunque Emiliano Serres, que se recupera de una fractura en una de sus manos, entrenó diferenciado. Gonzalo Iglesias y Joaquín Rodríguez volarán directo a China desde España; los 11 restantes trabajaron en cancha a las órdenes del cuerpo técnico.

La celeste viajará en la tarde del viernes, hará escala en San Pablo y luego se trasladará a Dubái, donde tendrá 11 horas de escala, pero hay una reserva de hotel para descansar y hacer algún movimiento chico en el gimnasio del establecimiento. Luego seguirá rumbo al país asiático.

La federación de China invitó a su similar de Uruguay y lo recibirá en instalaciones de primer nivel. Además habrá dos partidos amistosos. Uno de los pedidos del cuerpo técnico de la celeste fue tener cuatro días de adaptación antes del primer encuentro, para adaptar las cargas después de un viaje largo y acomodarse al jet lag por la diferencia horaria.

Foto: Alessandro Maradei

Partidos, entrenamientos y unión grupal

Este viaje suma desde muchos aspectos, desde enfrentar dos veces a una selección acostumbrada a jugar el Mundial, que tiene récord 3-3 en las Eliminatorias y que también se prepara para su ventana continental, y por ser, además, casi 20 días de entrenamientos en conjunto y convivencia que mejorarán la unión grupal, que ya es muy fuerte.

La gira, además, servirá como preparación para los dos encuentros clave que tiene Uruguay en agosto por las Eliminatorias, el 27 ante Bahamas y el 31 frente a Puerto Rico, ambos en el Antel Arena a las 20.10.

Las Eliminatorias tienen al equipo de Jauri muy bien posicionado. La celeste cerró la primera ronda con cinco triunfos y una derrota en el primer lugar del grupo, ya que compartió puntaje con Argentina, pero quedó arriba por diferencia de puntos en los choques entre sí.

Foto: Alessandro Maradei

El dato no es menor porque el puntaje se arrastra a la segunda fase. Uruguay llega a la recta final en un lugar privilegiado: desde que las Eliminatorias se juegan así, jamás había logrado cinco victorias en los seis primeros encuentros. Volver al campeonato del mundo después de 41 años –el último fue España 1986– dejó de ser una quimera. Qatar 2027 aparece en el horizonte como un objetivo complejo pero alcanzable.

En la segunda fase, Uruguay se cruzará en formato local y visitante con los tres clasificados del grupo B: Canadá, que llega invicto; Puerto Rico, que dio el batacazo ganando de visitante a Bahamas con todos sus jugadores NBA disponibles, y, precisamente, Bahamas.

La tabla arranca partida en dos bloques. Canadá llega con seis triunfos, Argentina y Uruguay con cinco, mientras que Puerto Rico, Bahamas y Panamá tienen dos. Los tres mejores de la zona clasifican de forma directa al Mundial; el cuarto deberá quedar mejor ubicado que el cuarto del grupo que combina las zonas A y C. En total, América reparte siete cupos.