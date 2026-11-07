Los Teros cayeron frente a España en la Nations Cup

En el debut de Guzmán Barreiro como entrenador, se le escapó el triunfo al equipo uruguayo, que no ha ganado en el torneo.

Los Teros cayeron con marcador de 18-12 frente a España en Madrid, por la cuarta fecha de la World Rugby Nations Cup, la primera edición de un nuevo torneo dentro de la reorganización del calendario internacional.

Al combinado uruguayo, que tuvo el debut de Guzmán Barreiro como entrenador, se le escapó la victoria. Los Teros llegaron a ponerse 12-11 arriba de los Leones de España a falta de poco más de diez minutos para el final, con dos tries de Justo Ferrario, el joven centro celeste de 20 años que pese a la derrota fue uno de los mejores jugadores del partido.

Un try de Gauthier Minguillon y la conversión posterior de Iñaki Mateu le permitieron a España recuperar la ventaja, que luego defendió bien ante la reacción celeste para abrochar la victoria.

La competencia reúne a 12 selecciones, que compiten divididas en dos grupos de seis, donde cada equipo enfrenta a los seis integrantes del otro grupo y acumula puntos en una tabla.

En la primera ventana de competencia, en julio, los Teros tuvieron tres presentaciones como local en el estadio Charrúa. En la primera perdieron frente a Georgia, luego fue empate ante Rumania, y finalmente volvieron a caer ante Hong Kong China, una durísima derrota, e histórica para el combinado asiático, que precipitó la salida del argentino Rodolfo Ambrosio como entrenador junto con su asistente Juan Figallo.

La Unión de Rugby del Uruguay explicó que la salida de Ambrosio respondía a una revisión de la estructura y a un plan estratégico para involucrar más al rugby nacional, dado que Barreiro encabeza actualmente un staff 100% uruguayo, integrado por varios exjugadores de Los Teros, entre ellos Joaquín Pastore, Federico Capó, Nicolás Grillé, Andrés Vilaseca, Alberto Román y Gastón Mieres.

El principal objetivo del nuevo cuerpo técnico es encaminar y consolidar al equipo rumbo al Mundial 2027 en Australia, para el que selló la clasificación a fines de 2025 tras eliminar a Chile en la serie sudamericana, en su cuarta participación consecutiva.

Ahora Uruguay tiene otros dos compromisos durante su gira europea. El próximo 14 de noviembre enfrentará a Zimbabue en Londres, mientras que una semana más tarde, el 21, se medirá ante Portugal de visitante en Lisboa, un choque clave porque los lusos son rivales de grupo en el Mundial, junto con otros dos durísimos oponentes, Irlanda y Escocia.