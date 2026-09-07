Leagues Cup: Toluca campeón con presencia uruguaya

Jugadores del Toluca celebran luego de la victoria sobre Monterrey en la final de la Leagues Cup en el Shell Energy Stadium, el 6 de septiembre, en Houston, Texas.

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La Leagues Cup se definió tras las semifinales, donde hubo muchos goles de uruguayos. Es un torneo que conjuga a los equipos de México y Estados Unidos. En la final, Toluca le ganó 2-0 a Monterrey y se coronó campeón por primera vez en la historia de este certamen.

Alexis Vega y Helinho metieron los goles del conjunto escarlata, que tuvo a Federico Pereira y Federico Viñas como titulares; el zaguero fue amonestado. En este encuentro no pudo ser de la partida Bruno Méndez, que había sido expulsado en la semifinal. En el perdedor completó todo el encuentro Diego Rossi.

Terminó la sexta edición de la Leagues Cup, que se disputa desde 2019, pero en 2020 no se jugó por la pandemia y en 2022 tampoco por la congestión en el calendario por la disputa del Mundial de Qatar en diciembre de ese año.

Hasta ahora, ningún equipo la ganó en dos oportunidades. Los campeones hasta el momento son Toluca, Cruz Azul, León, Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders.

León tercero

Díber Cambindo, a diez minutos del final, puso el gol con el que León le ganó a América en el partido por el tercer puesto. Fue un trámite donde dominó el equipo amarillo, pero no pudo concretar las situaciones generadas.

América es dirigido por Guillermo Almada y tiene en sus filas a Brian Rodríguez, que fue titular, completó todo el encuentro y fue amonestado.