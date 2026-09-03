Leagues Cup: Toluca y Monterrey clasificaron a la final con goles de uruguayos

Federico Pereira, de Toluca, en el estadio Shell Energy, el 2 de setiembre, en Houston.

Federico Pereira y Federico Viñas convirtieron para los escarlatas y Diego Rossi para los rayados.

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La Leagues Cup es un torneo que conjuga los equipos de México y Estados Unidos. Otra vez se concretó la supremacía mexicana con cuatro equipos de ese país llegando a semifinales; los dos partidos se disputaron ayer y hubo presencia uruguaya.

Toluca venció 2-0 a León con goles de Federico Pereira y Federico Viñas. Bruno Méndez también fue titular en el ganador y se fue expulsado por doble amarilla sobre el final del encuentro, por lo que se perderá la final.

La otra semi fue un partidazo, que terminó 2-2 entre Monterrey y América. Diego Rossi abrió la cuenta para los rayados, pero las águilas lo dieron vuelta con tantos de Ramón Juárez y Alan Cervantes, pero el argentino Lucas Ocampo lo volvió a igualar.

En la definición por penales, Monterrey se impuso 5-4 y Rossi anotó su lanzamiento desde el punto blanco. En el perdedor fue titular Brian Rodríguez, que también participó en la tanda y convirtió su tiro.

Se define

El domingo será el día de la definición. A las 19.00, León y América lucharán por el tercer puesto, mientras que Toluca y Monterrey jugarán a las 22.15 por el título.

La Leagues Cup está en su sexta edición, se disputa desde 2019 pero en 2020 no se jugó por la pandemia y en 2022 tampoco por la congestión en el calendario por la disputa del Mundial de Qatar en diciembre de ese año.

Hasta ahora, ningún equipo la ganó en dos oportunidades. Tampoco sucederá en 2026 ya que los finalistas llegaron a esta instancia por primera vez en la historia. Los campeones hasta el momento son Cruz Azul, León, Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders.