Montevideo City Torque, el único equipo uruguayo en competencia, va ante Cienciano en el Centenario; hay tres entrenadores y muchos jugadores celestes en los distintos clubes que pelean por los títulos continentales.

La semana copera vibra en todo el continente con la disputa de los partidos de vuelta de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana. Uruguay tiene un equipo en competencia, cuatro entrenadores entre los dos torneos y jugadores en todas las llaves que se disputarán entre martes y jueves.

Copa Libertadores: los favoritos con ventaja

El martes, a las 19.00, Fluminense visita a Platense luego del 2-0 que consiguió en Río de Janeiro. Agustín Canobbio volverá después de cumplir con la sanción y será titular en el tricolor. En el calamar estarán Martín Barrios, seguramente titular, y Nicolás Diente López.

El miércoles habrá dos encuentros, los que tienen definición más incierta. A las 19.00, en Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que cuenta con Gian Franco Allala en sus filas, recibe a Palmeiras de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez. En la ida ganaron los brasileños 1-0.

A las 21.30, en tanto, Corinthians va con Estudiantes de La Plata en Brasil, luego del 1-1 en Argentina. El locatario tendrá a Pedro Milans en el banco de suplentes. El elenco argentino es dirigido por Alexander Medina y cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios.

Los encuentros de vuelta se cierran el jueves a las 21.30 con partido que será arbitrado por Andrés Matonte: Flamengo recibe a Independiente del Valle. El equipo que dirige Joaquín Papa y tiene a Juan Viacava perdió 2-0 de local y viaja con la difícil tarea de dar vuelta la serie en Brasil. Los de Río de Janeiro tendrán a Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta.

Copa Sudamericana: todo está por pasar

Si bien en los encuentros de ida de Copa Sudamericana también hay series con dos goles de diferencia, ninguna da la sensación de estar cerrada. Montevideo City Torque es el único representante del fútbol uruguayo y enfrentará a Cienciano, el equipo que cuenta con más futbolistas celestes en su plantel. El encuentro será el jueves a las 21.30 en el Centenario. En el visitante estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias y Cristian Souza, Alejandro Hohberg, desgarrado, se perderá el encuentro. La ida fue 2-0 para los peruanos en la altura de Cuzco.

Las llaves de vuelta se abren el martes a las 19.00 con Independiente Santa Fe enfrentando a Vasco da Gama en Brasil. El conjunto colombiano es dirigido por Pablo Repetto y cuenta con Franco Fagúndez, que seguramente será titular. En los brasileños estará José Luis Pumita Rodríguez, pieza fundamental en el lateral derecho. La serie está abierta tras el 0-0 en Colombia.

En el encuentro de fondo, a las 21.30, Boca Juniors visitará a San Pablo en uno de los enfrentamientos más esperados por tratarse de dos equipos históricos. Arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera. El xeneize tendrá a Miguel Merentiel, que marcó el único gol del partido de ida, y a Leandro Lozano.

El miércoles se dará el duelo brasileño a las 19.00, donde Atlético Mineiro intentará dar vuelta el 2-0 en contra ante Santos, que tiene a Christian Oliva, que viene de anotar el segundo tanto en el encuentro pasado.