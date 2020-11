Lo que sigue es una historia subjetiva de Cinve basada en lo que entiendo son sus señas de identidad. Quizás sea redundante decir que se trata de una historia subjetiva, ¿puede una historia no serlo? Creo que no. No hay hechos, sólo hay interpretaciones. No vemos las cosas como son, sino como somos. Realizados los descargos, le damos paso a la historia.

Un año después del golpe de Estado de 1973, la dictadura intervino la Universidad de la República. De la mano de la pérdida de la autonomía, vino la destitución de docentes y el cierre de las dependencias universitarias. Una de estas fue el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Comenzaba así una etapa negra en el país. Eran momentos en que, como dice un poema de Juan Gelman (“El juego en que andamos”), “Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos enfermos, esta dicha de andar tan infelices”.

En ese contexto un grupo de investigadores del Instituto de Economía decidió explorar las posibilidades de crear un centro privado para mantener la investigación en el país y así darle continuidad a la formación de jóvenes economistas. Esa decisión marcó el inicio de la historia de Cinve.

El proceso de construcción institucional seguramente no fue fácil, con años que albañilean y años de derrumbamiento que se fueron sucediendo. En cambio, sí es fácil imaginarse que para iniciar el proyecto y sobrevivir fue necesaria una mezcla de fuerte convicción, valentía para enfrentar la dictadura, tenacidad e inteligencia al momento de tomar decisiones. Se trataba de enfrentar un fuerte temporal en medio del mar, a bordo de una embarcación precaria. Para peor, los pronósticos del tiempo no eran buenos. Más bien sólo anunciaban más tempestades.

Poco a poco, de la mano del esfuerzo, empezaron a verse los primeros resultados. Los vientos por momentos daban cierta tregua. Aunque, lamentablemente, nada aseguraba que volviera rápidamente a brillar el sol. En ese contexto de gran incertidumbre se abrió una primera puerta al futuro proyectado. Cinve obtuvo el primer financiamiento institucional, que permitió encender los motores de la labor académica interrumpida de manera abrupta por la dictadura y la intervención de la Universidad. En ese momento se contrató al primer ayudante de la historia de Cinve, un estudiante que cursaba los primeros años de su carrera. Ese ayudante es en la actualidad el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

El segundo paso importante en la conformación de Cinve fue la posibilidad de realizar un seminario internacional, con el auspicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, pero la dictadura lo suspendió una semana antes de su realización, y requisó los materiales de las oficinas de la institución. Eran tiempos donde la palabra estaba cargada de futuro y eso era considerado peligroso por las autoridades. Esto se refleja en la letra de la canción de una murga muy representativa que decía: “Luego de haberlo estudiado y después de meditar, allá en mi barrio formamos una murga sin cantar. Una murga que no tiene presentación ni couplé, que no tiene ni siquiera director que diga ‘tres’. Era un lujo escuchar aquella murga callada. Único caso en la historia en que ninguno desafinaba”.

La historia que siguió a estos tormentosos inicios no fue siempre a marcha camión, hubo avances y de los otros. Pero en todo momento y, en particular, en los difíciles, parece haber estado presente el estímulo de aquella canción que decía “A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones, y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas”.

Desde el principio, la voluntad de los que iniciaron esta aventura fue recrear un ámbito académico independiente de partidos o religiones, pero no ajeno a la realidad nacional. No estaba en el espíritu ser una institución ni autista ni autárquica.

Hay dos hitos que muestran esto claramente y que se sumaron a las señas de identidad de la institución. Hoy forman parte de su mejor ADN.

En plena dictadura surgió la posibilidad de hacer un trabajo sobre protección arancelaria financiado por el Banco Mundial. La decisión involucraba, por un lado, la posibilidad de investigar temas de gran relevancia para el país y de fortalecer las capacidades académicas de la institución, elementos positivos, obviamente. Pero, por otro lado, se tuvieron que evaluar las implicaciones de realizar un estudio que, en última instancia, pretendía aportar elementos técnicos que previsiblemente iban a ser utilizados por los responsables de la política económica de la dictadura. Recorrer este camino implicaba, entre otros riesgos, exponerse a la censura imperante, algo que no se podía soslayar al momento de decidir. Como decía otra canción de la época en tono de bolero romántico, para intentar burlar la censura, “No tengo palabras para decirte lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar. Yo no estaré nunca a tu lado, aunque me encierres o me persigas, es que no dejas, cariño, hablar”.

Finalmente, la decisión fue participar en la convocatoria, compitiendo con otra propuesta encabezada por un ex ministro de Economía. El final de la historia es que la propuesta de Cinve le ganó al caballo del comisario en dos oportunidades y el Banco Mundial asignó el estudio a una institución académica liderada por investigadores que habían sido expulsados de la Universidad. Esto generó una oleada de optimismo, en momentos en que ya se había encendido una luz de esperanza con el rechazo popular a la reforma constitucional de 1980 impulsada por la dictadura. No era para menos: se había logrado el maracanazo institucional.

El otro hito a destacar ocurre en ocasión de la iniciativa popular que se impulsó para derogar la ley de caducidad. La comisión que promovía el denominado “voto verde” solicitó a Cinve el uso de sus instalaciones para procesar la información en la recta final de la ratificación de las firmas necesarias para que se pudiera realizar la convocatoria a referéndum. El tema dio lugar a un interesante debate interno, del que surgió la decisión de acceder al pedido. El argumento fue que no se debía confundir la independencia académica con la falta de compromiso con la problemática nacional, particularmente, cuando estaban de por medio los derechos humanos. El resultado del referéndum dejó una tristeza difícil de expresar, que quizás pueda reflejarse así: “Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Te besé en la noche, con un sabor desaparecido que se fue contigo”.

Afortunadamente, desde ese inicio tormentoso ya pasaron 45 años de actividad en forma ininterrumpida. No es poca cosa. Se podría pensar que ya tenemos causal jubilatoria, es verdad. Pero, en todo caso, no está en nuestros planes hacer uso de ella. Creemos, pidiendo disculpas por la falta de modestia, que constituimos un colectivo que tiene cosas para aportar, y sobre todo tienen mucho para decir los investigadores jóvenes, particularmente en esta coyuntura económica. Por eso, tenemos nuevos proyectos, nuevas iniciativas, en el área de investigación, de la docencia y del asesoramiento.

En estos 45 años pasaron muchas personas por Cinve, cerca de 200. Algunas desarrollaron allí toda su actividad profesional; otras, en cambio tuvieron un pasaje temporal. En el conjunto de personas que en algún momento formaron parte de la institución hay tres ex decanos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, dos ex ministros de Economía, dos directores del Instituto Nacional de Estadística, más de 20 doctores en Economía, más de 70 docentes universitarios; varios trabajaron en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina. Integrantes de Cinve participaron activamente en las tres reformas estructurales que fueron aprobadas en el período posdictadura: la de la seguridad social, la tributaria y la de la salud. Y lo que es más importante, hoy la institución es una red extendida geográficamente por el planeta compuesta por amigos y colegas que están trabajando en universidades y organismos internacionales, asesorando a gobiernos de la región.

La única filiación que tuvo y tiene Cinve en la actualidad es a la Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur), que preside un ex director de nuestra institución. Se trata de una red de investigación académica creada en una línea de continuidad con la Fundación Red Mercosur, conformada hace 20 años por universidades públicas y privadas y centros de producción de conocimiento de la región. La misión de Red Sur es contribuir al análisis y el debate socioeconómico regional, identificando respuestas a los desafíos del desarrollo, comprendiendo las dinámicas globales y analizando las lecciones aprendidas de otras experiencias y países.

La supervivencia de las instituciones depende, como sucede con las especies, de su capacidad de adaptarse al medio. Hay una serie de aspectos de la institucionalidad de Cinve que explican esa capacidad de adaptación: a) la existencia de un programa de formación de jóvenes investigadores; b) el relevo natural en la conducción institucional, dando deliberadamente espacio a las generaciones jóvenes; c) la preocupación por difundir los resultados de las investigaciones; d) concebir la actividad docente y la de investigación como tareas complementarias que se retroalimentan.

La formación de jóvenes investigadores

Desde tiempos tempranos se entendió que una parte de los cometidos de Cinve era la formación de jóvenes economistas. Se buscaba contribuir al proceso de formación de estudiantes universitarios avanzados en la carrera de Economía en las labores de investigación. Si bien esto sigue vigente, fue particularmente importante durante la dictadura. El proceso de formación tenía –para usar una palabra de moda– un protocolo. Este consistía en que los estudiantes empezaran siendo asistentes de investigación de tiempo parcial para facilitar la culminación de la carrera. Una vez egresados, Cinve contribuía en el proceso de búsqueda, aceptación y obtención de financiamiento para que fueran a estudiar a universidades de Europa, Estados Unidos y regionales de calidad, para la realización de estudios de maestría o doctorado. Esto constituía un pilar importante del proyecto institucional.

Un punto a destacar del “protocolo” es que no existía exigencia de retornar a la institución una vez terminados los cursos de posgrado. Nunca se le planteó a nadie la exigencia de “irse” para “volver”. De hecho, muchos no regresaron al país, y otros, al regresar, decidieron darle otro rumbo a su vida profesional y académica.

El esquema de funcionamiento de este programa de formación permitió, por un lado, mantener actualizada a la institución, y por otro, ir incorporando especializaciones y nuevas áreas de trabajo. Cada maestro venía con su librito debajo del brazo, y eso generó una interesante diversidad temática y de enfoques de la cual nos nutrimos hasta el presente. Algunos, por suerte, fueron en su momento disruptivos. Por ejemplo, la teoría del desequilibrio irrumpió en Cinve en momentos en que algunos éramos estudiantes y estábamos aprendiendo la importancia de los equilibrios en la economía, las condiciones de existencia, sus propiedades en relación al bienestar social, su estabilidad, nos estábamos convenciendo de que podíamos entender la dinámica económica como una sucesión de equilibrios. Qué decepción, las cosas eran más complejas de lo que pensábamos.

Además, el programa terminó siendo una seña de identidad de la institución y nos dio a todos un sentido de pertenencia al proyecto colectivo. Hoy Cinve es una red extensa de contactos que tiene origen, se mantiene y se reproduce a partir de esta idea original.

El proceso de selección de los “reclutados” siempre se basó en el desempeño académico y en el interés de los postulantes en hacer de la investigación en economía un “modo de vida”. En los procesos de selección nunca se tuvieron en cuenta preferencias políticas o ideológicas. En algunas oportunidades, la selección fue el resultado de un concurso abierto de oposición y méritos. Todos en Cinve confiamos en que los asistentes de hoy serán los responsables de la conducción de la institución en el futuro, como ha sido hasta el presente.

El futuro también existe

Después del breve relato historicista, cabe preguntarse qué proyecto tiene la institución para el futuro. Los condicionantes de contexto que dieron lugar a su creación cambiaron, y algunos de sus fundadores ya no nos acompañan.

¿Tiene entonces sentido la existencia de Cinve? No se trata de una pregunta retórica y no es fácil de responder por varias razones.

En primer lugar, porque se mezclan aspectos objetivos y subjetivos. No somos seres completamente racionales, en el mejor de los casos somos personas afectivas que creen adoptar decisiones razonables.

En segundo lugar, porque el sentido de su existencia se puede asociar a objetivos del colectivo involucrado directamente, o tener una mirada más amplia que incluya, por ejemplo, la investigación en economía de calidad en el país.

En tercer lugar, porque el futuro está cargado de incertidumbre y, por tanto, el papel de Cinve puede ser diferente según el escenario en que se piense.

A pesar de todas las dificultades planteadas para responder a la pregunta, la respuesta es que en la actualidad sigue teniendo sentido la existencia de Cinve, aunque la continuidad de esta experiencia seguirá plagada de desafíos, como ha sido hasta el presente. Deberemos seguir aprendiendo de los aciertos de estos 45 años transcurridos para fortalecerlos, de los errores para corregirlos, procurando que las nuevas generaciones, sin perder de vista la trayectoria institucional, sean más padres de su porvenir que hijos de su pasado. “Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado, que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada”.