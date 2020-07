La tasa de desempleo en el mes de mayo se ubicó en 9,7%, un valor equivalente al estimado para el mes de abril, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para Montevideo, se ubicó en 9,4% y para el interior en 10,0%, mientras que por sexo se fijó en 8,8% en hombres y 10,8% en mujeres.

Por su parte, la tasa de empleo se situó en 52,9%, lo que representa 0,8 puntos porcentuales más que el valor estimado para abril (52,1%). Para Montevideo se ubicó en 55,2% y para el interior en 51,3%. Según el INE, las variables estudiadas de la población ocupada muestran en mayo un subempleo de 8,7%, no registro a la seguridad social de 21,7%, y empleo sin restricciones de 75,3%. La tasa de empleo por sexo, en mayo, se ubicó para los hombres en 60,4% y para las mujeres en 46,0%.

En tanto, en mayo la tasa de actividad se ubicó en 58,6%, lo que representa 0,9 puntos porcentuales arriba del valor estimado para abril (57,7%). Para Montevideo se situó en 60,9% y para el interior en 57,0%.

El INE aclara que debido a la declaración de la emergencia sanitaria a partir del mes de abril la Encuesta Continua de Hogares (ECH) “se comenzó a aplicar mediante la modalidad panel y pasó de ser una entrevista presencial a realizarse de forma no presencial (telefónica)”. Además, “el cuestionario se redujo y tuvo como objetivo recoger la información necesaria para estimar los principales indicadores de mercado de trabajo e ingresos de los hogares y de las personas. En lo que refiere a ingresos, respecto al cuestionario de la ECH presencial, se realizaron cambios en la redacción de las preguntas del módulo de salud y tenencia de la vivienda y no hubo cambios en los módulos de ingresos personales y del hogar”. Por esta razón, el INE estima que “hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta las estimaciones que ofrece la ‘ECH no presencial’ no son estrictamente comparables con la ‘ECH presencial’ (habitual)”. La ECH no presencial comenzó a realizarse en marzo de este año.

Ocupados ausentes temporalmente

A partir de mediados de marzo, el INE también decidió incorporar algunos indicadores relacionados con la emergencia sanitaria para comprender mejor el impacto sobre el mercado laboral. Uno de los indicadores es el teletrabajo, del cual 4,3% de los trabajadores ocupados declaran hacerlo habitualmente, pero “la estimación asciende a 16,7% cuando se consulta por teletrabajo la semana pasada (donde sí se consideran situaciones habituales, coyunturales o extraordinarias), la cual es 2,7 puntos porcentuales inferior al valor estimado para el mes de abril (19,3%)”. Para el INE, el teletrabajo es aquella actividad de trabajo realizada a distancia, fuera del lugar físico habitual de trabajo, a través de medios de telecomunicación y/o computadora.

Otro indicador que sumó el INE es la evolución de “los ocupados ausentes temporalmente”, que son aquellos trabajadores que sin haber trabajado la semana pasada mantienen un vínculo con su puesto de trabajo, en general por licencias (vacaciones, enfermedad, estudio, etcétera). Otro tipo de ausencia de este tipo es tener “poco trabajo, suspensión, conflicto laboral”, o estar en seguro de desempleo, y el INE “valora la fuerza del vínculo con el puesto de trabajo: en función de si continúan percibiendo ingresos por su trabajo o si el plazo de retorno a su puesto es menor o igual a los tres meses”. Pero además se considera ocupado ausente temporalmente a aquellos que van a volver a su puesto de trabajo una vez levantadas las medidas de confinamiento.

Sobre estos ocupados ausentes temporalmente, el INE estima que para el período de marzo a mayo de 2020 “se puede observar un incremento de los ocupados ausentes hacia la última semana de marzo, alcanzando su máximo nivel para el período sobre la segunda semana de abril (semana 14); a partir de allí se observa una caída de la incidencia de los ocupados ausentes, pero siempre con niveles superiores a las primeras semanas de marzo”.

En particular en mayo, se registró una caída de los ocupados ausentes (16,0%) en comparación con abril (23,5%), y en cuanto a los motivos de ausencia del trabajo entre los ocupados ausentes, “la categoría seguro de paro o desempleo es la que registra mayor proporción (41,8%)”, mientras que en abril “los dos principales motivos eran el de suspensión o cuarentena por covid-19 (36,6%) y seguro de paro o desempleo (31,1%)”.