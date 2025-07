En junio, las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron 1.325 millones de dólares, 4% más que en el mismo mes del año pasado (comparación interanual). Este crecimiento se vio impulsado principalmente “por las ventas de carne bovina, vehículos y ganado en pie, mientras que la menor demanda de celulosa y arroz incidió negativamente en el desempeño mensual”, según el Informe Mensual de Comercio Exterior que dio a concer este martes Uruguay XXI. En mayo de 2025, las ventas al exterior habían crecido 1% interanual.

En el primer semestre de 2025, las exportaciones, con zonas francas incluidas, totalizaron 6.451 millones de dólares, “lo que implicó una suba interanual de 4%”.

En junio, los principales productos exportados fueron la soja, con 336 millones de dólares y una caída interanual de 3%, la carne bovina, con 226 millones de dólares, creciendo 34% en comparación con el mismo mes de 2025, la celulosa, con 189 millones de dólares (caída de 14% interanual), productos lácteos, con 66 millones de dólares (aumento de 11%), los concentrados de bebidas, con 65 millones de dólares (-13% interanual), el ganado en pie, con 50 millones de dólares (aumento de 82% interanual), y los vehículos, con 49 millones de dólares (se duplicaron las ventas con respecto a junio de 2024).

Principales destinos

Según el informe, “China fue el principal destino de exportación en junio de 2025”, con ventas por 505 millones de dólares (caída interanual de 4%). Esta baja se debe a las menores ventas de soja, “parcialmente compensada por mayores envíos de carne bovina y subproductos cárnicos”. “Los principales productos fueron soja (US$ 302 millones), celulosa (US$ 88 millones) y carne bovina (US$ 76 millones). También se destacaron subproductos cárnicos (US$ 19 millones) junto a envíos menores de lana y tejidos y piedras preciosas”, dice Uruguay XXI sobre las exportaciones al gigante asiático.

En segundo lugar se posicionó Brasil, con colocaciones por 171 millones de dólares (12% de aumento interanual), “Las exportaciones de vehículos encabezaron las ventas con envíos por US$ 37 millones, seguidas por malta con US$ 30 millones y los plásticos y sus manufacturas con US$ 15 millones. También se destacaron las exportaciones de productos lácteos, concentrados de bebidas y arroz”.

Estados Unidos fue el tercer país con más compras a Uruguay en junio, con 133 millones de dólares (estabilidad interanual), seguido por la Unión Europea, con 93 millones de dólares (caída interanual de 22%) y por Turquía, que desplazó a quien tradicionalmente ocupa el quinto puesto, que es Argentina. El país de Medio Oriente, totalizó compras a Uruguay por 52 millones de dólares, (aumento interanual de 2%), siendo el principal producto exportado el ganado en pie, con 25 millones de dólares, seguido por celulosa, con 24 millones de dólares y arroz, con 2 millones de dólares.