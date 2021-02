Desde las 10.30 la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche —acompañada del resto del equipo económico—, comparece ante la Comisión Permanente en el Parlamento, tras una convocatoria impulsada por el Frente Amplio (FA) que contó con los votos del oficialismo. El diputado convocante, Sebastián Valdomir, del Movimiento de Participación Popular, abrió la sesión con una intervención en la que cuestionó el gasto del gobierno para atender los impactos de la pandemia y criticó el “ajuste permanente” que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tras la intervención del diputado convocante del FA, Arbeleche respondió con una presentación donde reafirmó que la respuesta a la pandemia fue “contundente”, habló del aumento del gasto social y del cumplimiento de las metas fiscales. También anunció que el 1º de marzo vendrán nuevas medidas “porque la pandemia sigue y hay que continuar con los apoyos”.

En varias ocasiones, la ministra hizo referencia a “una gran confusión” que entiende hay en las críticas hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): “se entreveran los números [macroeconómicos] con el gasto social”. En esa línea, señaló: “Es falso decir que el objetivo de la política económica es alcanzar determinados números fiscales. No van los números por un lado y la gente por otro, debemos cuidar los recursos para cuidar a la gente. En este caso particular, para atravesar esta crisis que es la pandemia, eso ha sido nuestra prioridad”.

Reafirmó que la respuesta a la pandemia fue “contundente”, frase que había sido cuestionada por el diputado Sebastián Valdomir del FA. Comentó que la mayoría de los apoyos dados a través del Banco de Previsión Social (BPS) y los fondos para respaldar créditos del Sistema de Garantías (Siga) fueron utilizados por pequeñas y medianas empresas (Pymes). Además, sostuvo que “se aumentó las transferencias de dinero a la población más vulnerable”: cerca de 60% más en monto y 40% más de beneficiarios.

En respuesta a una pregunta de Valdomir sobre el incremento de la pobreza, Arbeleche repasó que el último dato oficial disponible es de 2019 —cuando unas 25.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza— pero que “es evidente que esta situación de pandemia llevará a un aumento de la cantidad de personas en situación de pobreza”. Añadió que “no es necesario esperar los números, lo vemos y por eso hay un aumento en las transferencias sociales”.

La ministra de Economía, continuó: “esa respuesta que califiqué de contundente fue posible por un manejo responsable de las cuentas públicas”. Explicó que el ahorro de más de 600 millones de dólares de gasto estructural —por fuera de lo referente al Fondo Covid— “nos permitió llevar adelante medidas para sostener a los sectores más vulnerables y las empresas”.

Esto último Arbeleche lo relacionó con “un cambio radical en el manejo de la política económica”, diferenciándose de la administración del FA a la que calificó de “impositivista (sic)” —aclaró que la palabra no existe— porque dijo no ser de “la lógica de que más gasto se financia con más impuestos”. Señaló que había gastos no necesarios en arrendamiento de edificios y oficinas públicas, así como en contratación de consultorías, publicidad y servicios de limpieza e informáticos. “Había despilfarro”, sostuvo.

A su vez, la ministra defendió el cumplimiento de las metas de déficit fiscal e inflación del equipo económico en 2020. “Hay que enorgullecerse, porque es el fin para algo mayor”, subrayó, en respuesta al diputado Valdomir que había criticado que se celebre eso.

Al cierre, la titular del MEF se refirió a los planes para 2021, aunque dijo que no podía adelantar medidas ya que serán anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou próximamente. “Con la misma lógica que en 2020, de ir revisando la situación y dando respuestas a los sectores más vulnerables y las Pymes, vamos a responder en 2021”, indicó. Destacó los planteos que han venido realizando los partidos socios de la coalición y dijo que vendrán “medidas para seguir haciendo frente a lo sanitario, económico y social”.

Cruce entre Arbeleche y Valdomir por tweet del MEF

La cuenta institucional del MEF publicó una frase textual de la ministra —“Es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento de personas en situación de pobreza. Es lo que estamos apoyando”— y tras la intervención del presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, la jerarca se refirió a la repercusión que causó el mensaje en las redes. “No me parece bien agarrarse de un tweet. El foco está en que las personas salgan de la situación de pobreza, mientras tanto se está apoyando y se va a seguir apoyando. Como república democrática nos debemos un intercambio con altura”, declaró.

"Es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento de personas en situación de pobreza. Es lo que estamos apoyando" (1/2) pic.twitter.com/OvCO0WrRz7 — Economía y Finanzas (@mef_Uruguay) February 24, 2021

Valdomir sobre las propuestas de socios de la coalición: “Todos piensan que hay que hacer más”

El diputado Valdomir le pidió una aclaración, dijo compartir el pedido de Arbeleche sobre elevar el nivel del debate pero remarcó: “Llama la atención que la cuenta institucional del MEF diga que se apoya que la gente caiga en la pobreza, Institucionalmente se da una visión que no es la que el MEF quiere dar, pero eso queda y circulará”.

El diputado convocante comenzó recordando que en las últimas semanas todos los partidos socios del Partido Nacional en la coalición han presentado al gobierno propuestas y medidas para la reactivación económica: “Eso no sale de la nada, sino con el trasfondo de lo que la ministra manejó, que la respuesta que ha dado el gobierno a la crisis fue contundente”. Y se preguntó: “¿Por qué es tan contundente si otros actores que integran la coalición se ven en la necesidad de volcar todo un conjunto de consideración extra para mitigar impactos de pandemia, apoyar a pymes, trabajadores y hogares?”.

Valdomir prosiguió: “Más allá de lo propuesto, las prioridades para el equipo económico siguen estando claras. Son el déficit fiscal, el abatimiento del gasto público, el ahorro del gasto en 2020, que fue menor al compromiso electoral pero fue importante a nivel de la administración central y de las empresas públicas”.

Enumeró que hubo “aumento de tarifas, cambio en la forma de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones, aumento de la recaudación del IVA”, sumado a “recortes sensibles” en áreas de la educación. Por esto, afirmó: “El ajuste se está haciendo de forma sistemática y de manera permanente; cada diez o 15 días tenemos una modificación de alguna determinación impositiva o ajuste del gasto”.

El diputado frenteamplista también cuestionó lo gastado para la atención de la pandemia dentro del Fondo Covid y sostuvo que Uruguay es “de los países que menos recursos destinaron en relación al producto interno bruto”. También criticó que el MEF “celebre” un ahorro del gasto en momentos en que hay “una situación económica tan delicada”.

Valdomir finalizó su intervención formulando una serie de preguntas a Arbeleche, centradas en la recuperación del empleo y si el MEF mantendrá la misma tónica en el manejo del gasto en 2021. Minutos antes del mediodía, la ministra comenzó a responder.