“Dentro del debate sobre cuándo y cómo poner fin o revertir la flexibilización cuantitativa, casi nunca se aborda la pregunta de por qué las masivas compras de bonos por parte de los bancos centrales en Europa y Estados Unidos desde 2009 han tenido tan pocos efectos sobre el nivel general de precios”. Así comienza la última columna de Robert Skidelsky, el reconocido académico británico famoso por ser uno de los biógrafos más notables de Keynes.

Según su hipótesis, es probable que toda la plata que se ha inyectado desde la crisis anterior se encuentre circulando dentro del sistema financiero, proporcionándoles “impulsos temporales a los precios de las viviendas y a los valores financieros”, pero sin derramar sobre la economía real. Siguiendo los postulados de Tratado del dinero de Keynes, Skidelsky argumenta que, durante una desaceleración aguda de la economía, el dinero fluye desde la “circulación industrial” a la “circulación financiera”.

El dinero de la circulación industrial sustenta los procesos normales de producción, pero en la circulación financiera se usa para “el negocio de sostener e intercambiar títulos de riqueza ya existentes, incluidas las transacciones de la bolsa de valores y del mercado de dinero”. En ese sentido, las “depresiones se caracterizan por una transferencia de dinero” entre esas dos circulaciones o, lo que es lo mismo, por el hecho de que el dinero pasa desde la inversión hacia la especulación.

Esto explicaría el limitado impacto que ha tenido, hasta ahora, el dinero inyectado en la última década sobre los precios. “Puede ser que gran parte del nuevo dinero esté alimentando la especulación de activos, creando así burbujas financieras, mientras que los precios y la producción como un todo se han mantenido estables”.

Además de citar a Keynes, la columna toma dos referencias adicionales, una económica y una literaria. La primera es al difunto economista Hyman Minsky, que veía estos programas como un “ejemplo de inestabilidad financiera creada por el Estado”.

La segunda es a Margaret Atwood, que en su novela Oryx and Crake habla de un centro de desarrollo de medicamentos que fabrica píldoras vitamínicas, pero insertando aleatoriamente un virus en algunas para beneficiarse con las ventas del antídoto. “Desde un punto de vista de negocios”, dice el protagonista, “los mejores tipos de enfermedad serían los que causen una larga enfermedad [...] que haga que el paciente se sane o muera justo antes de haberse gastado todo su dinero. Se trata de un cálculo ajustado”.

Para Skidelsky, lo mismo ocurre con los programas de flexibilización cuantitativa: “hemos inventado un medicamento milagroso que cura las enfermedades macroeconómicas que él mismo causa. Por eso las preguntas sobre cuándo retirarla involucran cálculos tan ajustados”. ¿Cuál es el antídoto que propone? Que la plata efectivamente se gaste y se mantenga fluyendo dentro del marco de la “circulación industrial”, de forma de promover una recuperación sin inestabilidad financiera.

(*) Where Has All the Money Gone? Project Syndicate