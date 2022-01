» Blockchain: base de datos abierta, transparente y distribuida que se utiliza de base para una serie de tecnologías, desde criptomonedas y NFT hasta aplicaciones gubernamentales.

» NFT: Un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) es una representación digital de un activo que se encripta mediante tecnología blockchain para hacerlo único y asegurar su autenticidad. Podemos pensarlo como una suerte de certificado que demuestra la propiedad y la procedencia de un artículo digital coleccionable. Ese artículo, una vez sintetizado en un código encriptado, bebe del inigualable valor que ofrece la escasez. Justamente de ahí viene la parte de “no fungible”, que es además lo que lo diferencia de otras tendencias tecnológicas de inversión, como puede ser el bitcoin. El bitcoin es fungible: si yo intercambio un bitcoin contigo, los dos vamos a obtener lo mismo que cedimos. Eso no sucede con los NFT, dado que no son intercambiables. Todo lo contrario, identifican un activo que es único e irremplazable, sea por su escasez, su originalidad o su autoría.

» Metaverso: Conjunto de tecnologías que le permiten a las marcas y organizaciones ofrecer experiencias a usuarios y clientes que atan el mundo online y offline (el espacio físico y el virtual). Incluyen, entre otras, la realidad virtual y la realidad aumentada, por ejemplo.

» API: Acrónimo que significa Application Programming Interface, básicamente un intermediario de software que permite que dos aplicaciones diferentes se comuniquen entre sí.