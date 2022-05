Mediante un comunicado, el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) informó que pese a los aumentos que se han registrado en los últimos meses en el precio de la harina -así como en el de otras materias primas-, “se sugirió a todas las panaderías socias que mantengan sin cambios el precio del pan francés”.

La decisión, explica el texto, “responde a los resultados obtenidos tras la nueva actualización de la paramétrica de costos para las panaderías artesanales”, en los que constataron “que por la baja en el tipo de cambio del dólar no es necesario aumentar el precio de venta del pan francés en este momento”.

De todas formas, las sugerencias “no son determinantes”, por lo que “cada panadería es independiente de implementarlas o no”, insisten desde CIPU. De todas formas, el comunicado recuerda que algunas panaderías “no aplicaron los aumentos recomendados en enero de este año (7,68%) y en marzo (5,0%), por lo tanto, podrían tener que hacerlo en este mes”.

El texto también recuerda que “en julio se actualizará la paramétrica una vez más, ya que al valor al alza de la harina de trigo se suman los aumentos de salarios”. Desde CIPU aseguran que mantendrán “un continuo monitoreo y evaluación del impacto en el negocio” y notificarán a la “población y socios respecto a los posibles cambios que puedan ocurrir”.

El presidente de CIPU, Álvaro Pena, dijo a la diaria que el comunicado se dio luego del anuncio de la suba de la harina, “que a partir de hoy es de un 10 o 15%”, y a raíz de esto “la parte contable de CIPU realizó las cuentas pertinentes y se decidió que la sugerencia por esta vez era tratar de no mover el precio del pan francés”.

La paramétrica, explicó Pena, “se actualiza de acuerdo a los costos”, y uno de los costos principales es “la harina, que es en dólares, y el dólar ha tenido un retroceso”. Es por eso, entonces, “que se ha decidido tomar esas medidas”.

Las modificaciones sugeridas, añadió Pena, serán tomadas o no por cada negocio de acuerdo a su situación particular: “Esto no es que se da un decreto o se dice qué tienen que hacer; es una sugerencia”.

Asimismo, Pena sostuvo que desde CIPU ven que desde el gobierno “en la parte de la industria nacional” no encuentran “mucho apoyo”, y explicó que se tomaron resoluciones de importar “harina y aceite”, algo que va “en contra de la industria nacional”.

“Tenemos una industria vecina argentina que no tiene parámetro ninguno y que tiene subsidios de todo tipo”, acotó. Estos subsidios, sostuvo, “son a la industria nacional para que puedan producir en el país, y nosotros contra esos subsidios no podemos competir”.