Perspectivas económicas: ¿qué se puede esperar en el corto plazo?

Las proyecciones de actividad relevadas por el BCU en noviembre no se movieron y siguen por debajo de lo que estima el gobierno. En materia de precios, las expectativas para este año se ajustaron al alza, pero anticipan una moderación a partir de 2027.

El Banco Central del Uruguay (BCU) difundió el viernes la encuesta de expectativas correspondiente a noviembre, en la que recogió las proyecciones de más de una veintena de analistas. En materia de actividad, la mediana de las respuestas no trajo novedades con relación al relevamiento realizado en octubre: la economía crecería apenas un 1% este año, acelerándose moderadamente en 2027 (1,7%) y marginalmente en 2028 (1,8%).

De la encuesta también se desprende que la dispersión entre las proyecciones de los agentes consultados es acotada para este año (las respuestas van del 0,5% al 1,3%), pero algo mayor para el que viene. En este último caso, la estimación más “pesimista” ubica la expansión del PIB en torno al 1,5%, mientras que la más “optimista” anticipa un crecimiento de 2,6%.

Cabe destacar que, en todos los casos, las estimaciones de los analistas quedan por debajo de las oficiales que fueron presentadas en el marco de la última Rendición de Cuentas: 1,6% (2026), 2,1% (2027) y 2,4% (2028).

En el caso de los precios, por otra parte, los analistas revisaron ligeramente al alza sus proyecciones para el período consultado. Concretamente, para este año, la estimación aumentó dos décimas con respecto a octubre, situando la inflación de cierre en torno al 5,1%, tres décimas por encima de lo que proyecta el gobierno en la Rendición de Cuentas (4,8%). En ese sentido, la inflación se mantendría este año dentro del rango de tolerancia (que se extiende entre el 3% y el 6%), pero con un desvío no menor respecto a la meta puntual del 4,5%.

A partir del próximo año, la dinámica inflacionaria se moderaría un poco, aunque los analistas mantienen sus estimaciones levemente por encima de ese umbral. En concreto, la mediana de las respuestas sugiere que el aumento interanual de los precios se mantendría en el entorno de 4,6% para el cierre de 2027 y de 2028, una décima por encima de las proyecciones oficiales (4,5%).

La mirada de los empresarios

Como fue analizado, recientemente se divulgaron los resultados del último relevamiento semestral de expectativas empresariales, a cargo de la consultora Exante. Esto permite contrastar la visión del empresariado sobre el devenir de la economía uruguaya en el corto plazo (relevante para entender sus decisiones en materia de fijación de precios, inversión y contratación de personal) con la mirada más técnica de los analistas.

Con relación a esto, los empresarios consultados esperan un crecimiento promedio del 1% para este año (una décima por debajo de lo que esperaban en abril) y del 1,3% para el año que viene. En particular, para 2026, casi la mitad (48%) de los ejecutivos consultados considera que el PIB aumentará menos del 1%.

En este caso, el relevamiento extiende el horizonte de la consulta para capturar qué esperan dentro de tres o cuatro años en materia de crecimiento. A este respecto, el promedio de las respuestas relevadas por Exante indica una expansión anual próxima al 1,5%, casi la mitad de lo que esperaban cinco años atrás. Esto último evidencia cómo se han ido deteriorando las expectativas económicas de mediano plazo, en el marco de una economía que hace más de diez años crece a un ritmo anual promedio apenas superior al 1%.

En la órbita de los precios, el promedio de las respuestas de los empresarios para este año ubica la inflación en torno al 4,6%, tres décimas por encima de lo que esperaban hace seis meses. Si bien más del 90% de los consultados prevé que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia al cierre de 2026 y de 2027, las respuestas se concentran ahora en el tramo superior de la banda (4,9% para 2027 y 5,0% para dentro de tres o cuatro años). Cabe destacar que, según esta encuesta, el manejo de la inflación es el área de gestión del gobierno mejor evaluada, con un saldo neto equivalente al 67% (el 71% la considera “buena” y apenas el 4% señala que ha sido “mala”).

Coincidencias y contrastes

Tanto analistas como empresarios coinciden en su diagnóstico sobre el crecimiento para este año, anticipando una modesta expansión del orden del 1%. Las diferencias entre ambas visiones aparecen hacia 2027, dado que los analistas proyectan un dinamismo mayor (1,7%) que los empresarios (1,3%). El contraste también se aprecia en las puntas de la distribución: ningún analista proyecta un crecimiento inferior al 1,5% para 2027, pero el 36% de los empresarios entiende que el PIB aumentará menos del 1%.

El patrón se invierte en el caso de los precios: los empresarios son más optimistas para el cierre de este año (4,6% frente a 5,1%), pero más pesimistas de cara al próximo (4,9% frente a 4,6%) y también al mediano plazo (5% frente a 4,6%). Vale recordar que la inflación de octubre, que constituye el último dato oficial, fue del 4,9%, prolongando el proceso de aceleración que comenzó a partir de abril (luego de que la inflación cayera al 2,9%, el registro más bajo desde agosto de 1956).