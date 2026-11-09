Expectativas empresariales: el deterioro se frena, pero la confianza no repunta

La última encuesta de Exante muestra una visión más estable sobre la economía y mejores perspectivas de producción e inversión. Sin embargo, el clima de negocios volvió a caer, el empleo no repunta y dos tercios de los ejecutivos desaprueban al gobierno.

La consultora Exante difundió su última encuesta semestral de expectativas –relevada entre el 29 de setiembre y el 30 de octubre–, que recoge la opinión de 341 gerentes y altos ejecutivos de empresas grandes y medianas que operan en Uruguay. El informe no registra grandes cambios con relación a la edición de abril y sugiere que, si bien el deterioro de las expectativas parece haberse frenado, no se advierte un repunte de la confianza empresarial.

Coyuntura y clima de negocios

El 51% de los consultados evalúa que la situación económica es similar a la de hace un año, el 46% que es peor y apenas un 3% que es mejor (en abril, el 54% había contestado que era peor). Hacia adelante, el 56% no espera cambios, el 33% anticipa un deterioro (45% en abril) y el 12% una mejora. Así, el saldo neto de respuestas mejoró (pasó de -37% a -21%), pero permanece en terreno negativo. Lo mismo ocurrió con el clima de inversiones esperado, cuyo saldo mejoró de -41% a -26%.

Sin embargo, la percepción sobre el clima de negocios volvió a empeorar por cuarta medición consecutiva. En ese sentido, solo el 34% de los consultados lo considera “bueno” o “muy bueno” (el nivel más bajo desde inicios de 2020), el 55% lo visualiza como “regular” y el restante 12% lo evalúa negativamente (frente al 9% en abril).

Crecimiento, inflación y tipo de cambio

Las expectativas de crecimiento permanecieron prácticamente incambiadas y en niveles relativamente bajos: 1,0% para este año (1,1% en abril) y 1,3% para 2027. En particular, el documento advierte que casi la mitad de los consultados anticipa que este año la expansión del PIB será inferior al 1%. Considerando un período más extenso, “de tres o cuatro años”, el promedio se estabilizó en torno al 1,5% luego de varias caídas. Sin embargo, esa cifra es prácticamente la mitad de lo que se preveía en 2021 (2,9%).

En materia de precios, las expectativas de corto plazo repuntaron tras varias mediciones a la baja: el promedio para el cierre de este año se sitúa ahora en torno al 4,6% (4,3% en abril) y al 4,9% en el caso del que viene. En efecto, ambas previsiones superan la meta puntual del Banco Central (4,5%), aunque el 90% de las opiniones relevadas ubican la inflación dentro del rango de tolerancia (3% a 6%) durante ese horizonte temporal. A tres o cuatro años, por su parte, el 85% la sitúa en el rango (82% en abril), pero con respuestas más concentradas en el tramo superior y un promedio de 5,0% (tres décimas más que en la medición de abril).

Sobre el tipo de cambio, los empresarios anticipan un dólar a 41,3 pesos dentro de un año, casi lo mismo que se desprendía del relevamiento anterior (41,4 pesos). Asimismo, el 58% de las respuestas se ubica entre 41 y 43 pesos, lo que implica una suba cercana al 3% frente a los niveles actuales.

Sobre la situación y perspectivas de las empresas

La mirada respecto de la marcha de las propias empresas sigue siendo más favorable que la de la economía. El 51% estima que su situación es similar a la de hace un año, el 27% que es mejor y el 22% restante asume que es peor. Para los próximos 12 meses, el 57% no prevé cambios, el 33% espera una mejora y el 10% un empeoramiento. No obstante, el 36% reporta ventas por debajo de lo presupuestado para este año (41% similares y 23% más altas), con mayor incidencia en la industria (40%) y los servicios (38%).

Por otra parte, las expectativas de producción e inversión evidencian una mejora: el 44% prevé aumentos para la primera y el 38% para la segunda (39% y 34%, respectivamente, en abril). En ambos casos, el saldo neto repuntó tras un período prolongado de caída. La rentabilidad, en contraste, se deterioró: para el último año, el 47% la evalúa como “buena” o “muy buena”, frente al 56% en abril, y apenas un cuarto espera que aumente durante los próximos 12 meses, siendo el registro más bajo desde 2020.

También mejoró la percepción sobre la competitividad: dos de cada tres la califican favorablemente y solo un 4% la considera “mala” o “muy mala”. Aun así, el 85% identificó algún factor que la está afectando, dentro de los que se destacan los costos salariales (67% de las respuestas, frente al 75% de abril). Le siguen la carga impositiva (39%) y las rigideces laborales (34%). El tipo de cambio “bajo”, por su parte, perdió peso dentro del ordenamiento, con un 26% de las menciones (frente al 37% relevado en abril). Con relación a los principales desafíos percibidos por las propias empresas, la “presión de costos” (63%) y la “competencia creciente” (59%) lideran el ranking, seguidos por la “incorporación de tecnología” (42%).

Empleo y tecnología

De acuerdo con el relevamiento, las mejores perspectivas en materia productiva no se trasladan al empleo. En ese sentido, solo el 17% de los encuestados espera aumentar su plantilla en el próximo año (la proporción más baja desde 2020), el 63% prevé mantenerla y el 20% reducirla, por lo que el saldo neto se ubica ahora en -3%. Según Exante, esto es consistente con la estabilidad que ha tenido la ocupación en 2026. Entre quienes no están ampliando el personal, la principal limitante sigue siendo el “salario real elevado” (60%), seguido por el “bajo volumen de negocios” (50%) y la “disponibilidad de tecnologías ahorradoras de mano de obra” (44%, frente a 40% en abril).

Asimismo, del análisis surge que la adopción tecnológica sigue muy extendida: el 63% introdujo o planea introducir automatización de procesos y el 59% inteligencia artificial; solo uno de cada cinco declara no estar embarcado en un proceso de incorporación sustancial de tecnología.

Evaluación del gobierno

El juicio sobre la gestión del gobierno siguió deteriorándose. Concretamente, el 65% desaprueba el desempeño de la administración y solo el 7% lo aprueba (57% y 9% en abril). Según el informe, “este entorno es sustancialmente peor que el registrado a igual altura del período en el gobierno de Luis Lacalle Pou y se asemeja al observado a igual momento del segundo gobierno de Tabaré Vázquez”.

Por áreas, solo la inflación (saldo neto de +67%) y el desempleo (+7%, desde -10% en abril) tienen balances favorables. La promoción de inversiones registró su primer saldo negativo (-1%) desde abril de 2019, mientras que seguridad pública (-83%) y educación (-60%) siguen siendo las áreas peor evaluadas. Estas dos son, además, las principales prioridades identificadas por los empresarios para el gobierno, con un 71% y 57% de las menciones, respectivamente. Les siguen la reforma del Estado (42%) y la mejora del resultado fiscal (30%). En esta consulta se destaca, además, la necesidad de “reducir la conflictividad sindical”, cuya frecuencia de menciones se duplicó frente a abril (24% contra 12%).

En política económica predomina la expectativa de continuidad, dado que el 71% espera escasos cambios en los próximos 12 meses; la proporción que anticipa un deterioro se redujo a un cuarto (era más de 40% en abril). Respecto de la Ley de Competitividad e Innovación, el 55% no prevé cambios relevantes en sus condiciones de negocio, el 22% espera una mejora (3% significativa y 19% moderada) y el 9% un perjuicio.

En su síntesis, la consultora resume que “el vaso medio lleno es que el deterioro parece haberse frenado” y que “el vaso medio vacío es que esta continuidad supone que Uruguay seguiría en un escenario de bajo crecimiento económico, con desafíos de costos y rentabilidad para las empresas y con un clima de negocios que se percibe mayormente como regular”.