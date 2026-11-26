El dato

En setiembre el precio promedio de los contratos de alquiler vigentes en Uruguay se ubicó en torno a los 22.510 pesos, un 4,7% por encima del nivel vigente hace un año. En el mismo período, el índice de precios del consumo aumentó 4,68%, por lo que el costo de alquilar una vivienda se mantuvo prácticamente incambiado en términos reales.

Para interpretar estas cifras, es necesario detenernos antes en el cambio metodológico que introdujo recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde 2006, el indicador se elaboraba a partir de registros administrativos del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación (Ministerio de Economía y Finanzas) y de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). En conjunto, ambas fuentes cubrían aproximadamente un tercio de los contratos de arrendamiento.

Desde abril, la medición se amplió, dado que el INE incorporó además la información de las aseguradoras Mapfre, Porto Seguro y Sancor Seguros, con registros disponibles desde setiembre de 2025. Con este cambio, la cobertura del indicador abarca ahora más de la mitad del mercado de alquileres (55,4%).

La incorporación de estas fuentes adicionales también impactó sobre el nivel del indicador, no solo sobre la variación. En particular, respecto de la medición previa, generó un salto en el precio promedio de los contratos de alquiler vigentes: en marzo (último dato de la vieja metodología) el valor estimado era aproximadamente 600 pesos inferior al que se desprende de la nueva metodología. En el caso del precio promedio de los contratos de alquiler iniciados en el último año móvil (setiembre a setiembre), la diferencia es mayor y asciende a 1.200 pesos.

¿Cómo evolucionó el precio de los alquileres?

Desde fines de 2019, los precios de los alquileres, tanto de los contratos vigentes como de los contratos que se iniciaron en el último año móvil (alquileres nuevos), registraron una tendencia descendente en términos reales. Esta evolución se extendió hasta finales de 2022 y, a partir de entonces, los datos muestran una estabilización de los precios. Como resultado, actualmente se ubican entre 6% y 8% por debajo de los niveles vigentes al cierre de 2019.

Por otra parte, la evolución de los alquileres contrasta con la de los salarios. Si bien el salario real también cayó inicialmente, en el contexto de la crisis provocada por la pandemia, desde 2023 comenzó un proceso de recuperación que se sostiene hasta hoy.

Esta evolución implica que, en promedio, el costo de alquilar una vivienda creció por debajo de los ingresos laborales. Desde esta perspectiva, los trabajadores experimentaron una mejora en su capacidad de afrontar el pago del alquiler. Sin embargo, la evolución de los precios es solo una parte del problema. En efecto, para evaluar qué tan accesible resulta una vivienda también es necesario analizar cuánto representa el alquiler en relación con los ingresos de los hogares.

Según datos de la Encuesta Continua de Hogares, entre 2020 y 2025 el alquiler representó entre un 42% y un 47% de los ingresos laborales líquidos de un trabajador uruguayo promedio. O, por ponerlo en otros términos, fue equivalente a cerca de una cuarta parte del ingreso medio de los hogares.

En otras palabras, aunque los alquileres se abarataron en términos reales, continúan representando una proporción considerable de los ingresos de las personas. Por lo tanto, más allá de la evolución conjunta de los precios (alquiler, inflación y salarios), costear un alquiler sigue siendo un problema para una parte significativa de la población.

¿Cómo evolucionó el precio de compraventa de viviendas?

En el mercado de compraventa, el dato más reciente del INE indica que en agosto la mediana del precio de las transacciones se ubicó en torno a 100.000 dólares, el valor más alto desde 2017 (la mediana surge de ordenar los precios de menor a mayor y tomar la cifra que queda en el medio; es, por tanto, una alternativa al promedio).

Sin embargo, al tratarse de una serie mensual denominada en dólares, estas cifras requieren dos ajustes para ser interpretadas: expresarlas en pesos uruguayos y descontarles la inflación. Además, por tratarse de una mediana mensual, el indicador es sensible a la composición de las operaciones de cada mes, por lo que resulta más adecuado analizar su evolución en promedios anuales.

Luego de realizados estos ajustes, el panorama se matiza. En pesos constantes, el precio de agosto se ubica en niveles similares a los máximos registrados en 2021; en términos promedio, el registro de 2026 se mantiene prácticamente incambiado frente al de 2025. La comparación de largo plazo, en cambio, sí muestra un encarecimiento relevante. Concretamente, en 2025 el precio real de las viviendas fue 26,9% superior al de 2017.

Ese aumento no se explica por los costos. En el mismo período, el costo de construcción de viviendas se redujo levemente en términos reales (-1% entre 2017 y 2025). Es decir, la construcción de una vivienda no se encareció con relación al resto de los bienes y servicios, pero el costo de comprarla sí aumentó. Esto sugiere que la suba de precios responde principalmente a factores de oferta y demanda de viviendas, más que a presiones de costos.

Ahora bien, para evaluar las importantes dificultades que supone acceder a la vivienda en nuestro país, también es relevante comparar su precio con los ingresos laborales de la población. Si comparamos el ingreso laboral promedio en términos líquidos (unos 46.000 pesos mensuales en 2025) con la mediana del precio de las viviendas, un trabajador que pudiera ahorrar cada mes dicho monto necesitaría 74 meses para comprar una vivienda de precio mediano; es decir, le tomaría más de seis años adquirirla sin recurrir a un préstamo hipotecario.

Esta relación también muestra un deterioro con respecto a años anteriores. Luego de la pandemia se produjo un incremento del precio de la vivienda con relación al ingreso laboral. A modo de comparación, en 2017 una vivienda equivalía a 54 salarios (cuatro años y medio).

En suma

Aunque los alquileres se abarataron en términos reales y los costos de construcción se mantuvieron relativamente estables, el acceso a la vivienda continúa representando un desafío sumamente complejo para una parte importante de la población. En efecto, los alquileres absorben una proporción significativa de los ingresos de los hogares. Por otro lado, el precio de la compraventa aumentó por encima de la inflación y también de los ingresos laborales.