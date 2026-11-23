Como advierte el Financial Times, “los costos de endeudamiento de Argentina se disparan a medida que la caída en popularidad de Javier Milei inquieta a los inversores”

Un escenario global turbulento

Fuerte salto de la volatilidad e incertidumbre

Los mercados financieros globales atravesaron una de las semanas más agitadas de los últimos años. El índice VIX de volatilidad, que refleja el nivel de incertidumbre y también se conoce como el “índice del miedo”, se disparó casi un 90% durante la semana pasada. De hecho, cerró en su nivel más alto desde abril del año pasado, cuando Donald Trump anunció la imposición masiva de aranceles en el marco de lo que dio en llamar “el día de la liberación”.

Los índices bursátiles también se sacudieron, registrando pérdidas significativas y equiparables a las observadas durante el asalto arancelario del presidente estadounidense. A modo de ejemplo, el S&P 500 cayó más de un 8% en la semana, cerrando por debajo de los 7.000 puntos por primera vez desde abril.

El epicentro de tanta agitación es la situación de las empresas tecnológicas, cuya rentabilidad está generando cada vez más dudas. Si bien la discusión no es nueva, las señales sobre los riesgos asociados a la burbuja de la inteligencia artificial son cada vez más claras, en particular tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término. Como advirtió en su última portada la revista británica The Economist, es probable que el sector experimente un desplome financiero, aunque sus consecuencias económicas no provocarían un “cataclismo sistémico”.

Aumento de las tasas de interés

A lo anterior se suma otro foco de creciente tensión, que tiene que ver con las tasas de interés y sus perspectivas. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años (referencia global para el costo del financiamiento) alcanzó un máximo a comienzos de octubre (5,3%) y, si bien cayó levemente en noviembre, se mantiene en torno al 5,0% (hay que ir hasta 2007 para encontrar registros similares). Esto erosiona las condiciones financieras para todas las economías, generando un escenario particularmente complejo para las que están colgadas de un pincel, como Argentina.

Además, la Reserva Federal continuaría subiendo la tasa de interés en los próximos meses, en un contexto caracterizado por el incumplimiento sostenido de la meta inflacionaria. Más allá de las fuertes presiones de Trump, las señales de la institución siguen apuntando a un escenario monetario más restrictivo.

Fortalecimiento global del dólar

En este marco, el dólar se valorizó durante la última semana, reflejando el escenario de tasas más altas y la escalada de la incertidumbre. En particular, el dólar se fortaleció significativamente en Brasil, donde la volatilidad global se conjuga con las dudas sobre la situación fiscal. De hecho, el real se depreció más de un 16% el último mes, lo que supone un fuerte abaratamiento de Brasil con relación a sus vecinos rioplatenses. En particular, en Argentina ya enfatizan el paralelismo con el “efecto caipirinha”, asociado a los impactos que generó la devaluación brasileña en 1999 (más allá de las diferencias entre ambos contextos).

Argentina: un shock externo sobre un escenario ya deteriorado

La turbulencia global agarra muy mal parada a la economía argentina, que desde hace varios meses genera crecientes dudas sobre su devenir de corto plazo. El riesgo país, que refleja la prima de riesgo de la deuda soberana, superó los 1.000 puntos básicos, evidenciando la fuerte fragilidad de la economía (lo mismo que sugieren los activos argentinos, en especial los bonos en dólares). Esta escalada implica un salto superior al 25% en apenas una semana.

Sin embargo, el incremento de este indicador precede a la sacudida reciente de los mercados internacionales. En efecto, el riesgo país viene subiendo desde comienzos de julio, acumulando un salto del 166% desde entonces (en julio se situaba apenas por encima de los 400 puntos).

Este fenómeno no responde a un único factor, sino que recoge las dudas sobre las perspectivas del país (en particular en la órbita política) en un escenario atravesado por presiones inflacionarias persistentes (la inflación mensual de octubre volvió a situarse por encima del 2%), señales recesivas (la actividad no repunta y el empleo formal sigue cayendo) y compromisos importantes en el frente de la deuda. Además, difícilmente el gobierno libertario vuelva a encontrar un apoyo desequilibrante de Estados Unidos como el que tuvo el año pasado cuando Scott Bessent, el secretario del Tesoro, le tiró un salvavidas para evitar el hundimiento.

En las últimas horas, el Financial Times tituló que “los costos de endeudamiento de Argentina se disparan a medida que la caída en popularidad de Javier Milei inquieta a los inversores”, producto de la vulnerabilidad financiera, los vencimientos de deuda, la situación económica, la incertidumbre política y el impacto del escenario global antes descrito (que incluye el impacto del abaratamiento brasileño).

En suma, si bien Argentina no es ajena al shock externo de la última semana, su situación hace que estos impactos se amplifiquen y provoquen correcciones mucho más bruscas. Con acceso cada vez más restringido a los mercados internacionales (y vencimientos abultados), un escenario de estanflación (estancamiento con precios al alza) y una fuerte pérdida de competitividad frente a Brasil, las perspectivas para el gobierno de Milei lucen cada vez más sombrías.