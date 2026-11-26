La economista Mariana Gerstenblüth advirtió que el tabaquismo se concentra cada vez más en los sectores de menores ingresos y señaló que dos de cada tres muertes que se evitarían con un aumento de impuestos corresponderían a ese grupo.

Durante años Uruguay fue un referente internacional en el control del tabaco, pero perdió impulso. La caída del consumo se desaceleró en 2019 y está “estancada” desde 2021, con una prevalencia cercana a 20%, una cifra que ubica al país entre los de mayor consumo de América Latina.

Así lo señaló a la diaria Mariana Gerstenblüth, doctora en Economía y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, quien advirtió que el país “tiene un atraso considerable” en materia de impuestos. Según explicó, Uruguay tiene margen para aumentar los tributos al tabaco y acercarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea que estos deberían representar el 75% del precio de venta del paquete de cigarrillos. Actualmente, la proporción se ubica en torno al 65%.

Gerstenblüth, que junto con otros investigadores publicó recientemente dos investigaciones sobre el tema, sostuvo que llevar los impuestos al 75% permitiría aumentar un 33% la recaudación estatal por este concepto. No obstante, el impacto de la medida no se limitaría a las cuentas públicas. En ese sentido, una de las principales conclusiones de las investigaciones es que el tabaquismo afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos, que presentan niveles de consumo superiores a los de la población con mayores ingresos.

El estudio “Cerrar la brecha impositiva al tabaco en Uruguay: más salud, más recaudación y una brecha social que deja de ampliarse”, realizado por Gerstenblüth, Manuel Flores y Mariana Luca Pruzzo, proyecta que entre 2025 y 2060 la diferencia en la prevalencia del tabaquismo entre el tercio de menores ingresos y el de mayores pasaría de 10,6 a 12,7 puntos porcentuales.

Los investigadores estimaron que llevar gradualmente los impuestos al 75% del precio de venta permitiría evitar cerca del 90% del ensanchamiento de la brecha. Además, dos de cada tres muertes que se evitarían con esta medida corresponderían al tercio de la población de menores ingresos. Para Gerstenblüth, la falta de avances del Estado uruguayo en los últimos años deja especialmente expuestos a los sectores más vulnerables.

Uruguay fue considerado durante años un referente internacional en el control del tabaco. Sin embargo, los datos de su investigación muestran que la caída del tabaquismo perdió intensidad desde 2019. ¿Qué explica este fenómeno?

En realidad, la caída del tabaquismo se desaceleró en 2019 y el país se encuentra estancado desde 2021. Estamos en torno a un 20% de prevalencia, que es una cifra alta. De hecho, en América Latina solo estamos por detrás de Chile, en contra de lo que todo el mundo esperaría de Uruguay. Creo que esto tiene que ver con que la política, si bien fue muy exitosa y sigue siendo muy exhaustiva con respecto a todos los ámbitos que abarca, está detenida. No hubo innovaciones de ningún tipo y, además, tenemos un atraso considerable, sobre todo en la parte relacionada con el precio.

¿Estamos ante una etapa que requiere herramientas diferentes con relación al pasado reciente?

Creo que la capacidad de innovar y de incorporar cosas nuevas está más acotada, pero lo que sí hay que hacer es profundizar herramientas que ya tenemos y que son fáciles de aplicar. Nosotros encontramos que hay fumadores que son bastante más dependientes y manifiestan dificultades para dejar de fumar. En ese sentido, habría que mejorar los programas orientados en esa dirección que ya tenemos, que están disponibles en todo el país, son gratuitos y los brindan todos los prestadores de salud. Después, particularmente, está la política impositiva, en la que nosotros nos detenemos bastante más. Con lo que ya tenemos podemos hacer muchísimo si la profundizamos.

¿Qué se podría hacer con la política impositiva?

Los cigarrillos, a partir de 2007, cuando se produjo el gran cambio y se promovió el aumento de impuestos, pasaron a tener IVA [impuesto al valor agregado], que antes no tenían, y además pagan Imesi [impuesto específico interno]. El Imesi es un impuesto específico al que se le puede aumentar la base y, de hecho, esa es nuestra recomendación. Eso tendría efectos muy positivos sobre muchos aspectos: la prevalencia del tabaquismo, los gastos en el sistema de salud, la recaudación y el estado de salud de las personas en general.

Sobre esto, no solo necesitamos aumentar la base del Imesi para los cigarrillos, sino también para el tabaco de armar. En Uruguay, este último paga mucho menos impuestos, en términos proporcionales, que los cigarrillos, y el consumo de tabaco de armar es altísimo en relación con lo que sucede en otros lugares del mundo.

Uno de sus trabajos señala que la carga impositiva sobre los cigarrillos se mantiene prácticamente estancada desde hace 15 años, en torno al 65% del precio. ¿Por qué Uruguay dejó de avanzar sobre esto a partir de 2010?

Entre 2007 y 2010 se produjeron aumentos impresionantes, pero después prácticamente no pasó nada. Eso nos hizo pasar de ser los mejores de la clase a ubicarnos en el fondo. La OMS recomienda que los impuestos representen el 75% del precio del paquete de cigarrillos, pero nosotros estamos lejos de eso; estamos aproximadamente en un 65%. Si bien no es una meta que haya que cumplir necesariamente de manera exacta, es bueno estar en su entorno porque encierra todos los efectos positivos que mencioné.

Además, este tipo de impuestos al tabaco forma parte de la familia de los llamados impuestos saludables, junto con los que gravan el alcohol y las bebidas azucaradas. Son impuestos que generan muchos beneficios: aumentan la recaudación, pero también mejoran la salud de las personas y desincentivan comportamientos que, desde el punto de vista de las políticas públicas, queremos desalentar. Honestamente, no hay mucha explicación de por qué se dejó de avanzar, pero nunca perdemos la esperanza de que se revierta.

Si Uruguay siguiera la recomendación de la OMS y llevara los impuestos al 75% del precio de venta, ¿cuánto podría aumentar la recaudación para el Estado?

Ese es un resultado muy importante: la recaudación por impuestos al tabaco aumentaría un 33%. Y eso ocurriría pese a que habría menos consumo, porque la gente que ya fuma lo haría menos y, a su vez, habría menos personas que empezarían a fumar o que continuarían haciéndolo.

¿Es preferible aumentar el impuesto de una sola vez hasta llegar al 75% o hacerlo gradualmente?

Están las dos alternativas. Lo ideal es llegar al 75%, pero hay que tener en cuenta que la industria responde a los aumentos impositivos. Esto sucede en todo el mundo, pero en Uruguay en particular la industria tabacalera está básicamente concentrada en una empresa que tiene casi un monopolio, lo que le otorga mucho poder de mercado. Eso significa que puede diversificar el aumento entre sus distintos productos. Cuando se plantea, por ejemplo, subir los impuestos en cinco años, con pequeños aumentos año a año, la industria tiene mucha más capacidad de actuar estratégicamente que si se hace de una sola vez.

Por supuesto, cuando se aumenta de una sola vez el precio sube mucho más, pero ese es el mejor escenario en términos de los efectos que buscamos. La industria tiene menos capacidad de responder estratégicamente. De todas formas, la recaudación va a aumentar y la prevalencia va a caer, independientemente de la modalidad que se elija.

¿Qué costo tiene para Uruguay seguir postergando esta decisión? ¿Es posible estimar cuánto pierde el país cada año por no aumentar estos impuestos?

Es difícil estimarlo porque el tabaquismo repercute en muchísimas dimensiones. Pero, a priori, postergar el aumento de impuestos tiene como primer efecto que no estamos haciendo nada para que caiga la prevalencia del consumo de tabaco.

Mariana Gerstenblüth (archivo, julio de 2024). Foto: Rodrigo Viera Amaral

Eso genera dificultades para el sistema de salud. Las personas que fuman tienen más enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva crónica], enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer atribuibles al tabaco. Todo eso le cuesta muy caro al sistema. El tabaquismo no es un problema solamente para el que fuma, sino para toda la sociedad. Las personas son libres de tomar sus decisiones, pero una cosa es cuando los efectos nocivos de una conducta recaen solamente sobre uno mismo y otra cuando recaen sobre la sociedad en su conjunto. Desde cuestiones mínimas, como la suciedad que generan las colillas de cigarrillos, hasta otras mucho más relevantes, como el humo de segunda mano y los costos que se imponen sobre un sistema de salud que se financia con el aporte de toda la sociedad.

¿Hay suficiente conciencia por parte del Estado sobre esta situación?

Mi respuesta rápida sería que no. Si hubiera suficiente conciencia, algo más se podría haber hecho. También es cierto que estas decisiones contemplan prioridades y que, a la hora de hacer política pública, existen urgencias. Entiendo que esta, en particular, no está entre las cosas urgentes que integran la agenda, pero creo que debería estar. El tabaquismo es una conducta mucho más fácil de prevenir que de abandonar. Hay que tener políticas muy activas desde todos los puntos de vista para tratar de que las personas no comiencen a consumir tabaco.

Para tener personas que no fumen, lo más fácil es que nunca empiecen. Después de que empiezan a fumar, tienen que atravesar un proceso que es muy difícil, porque el tabaco es una droga que genera adicción. Incluso para las personas que conocen claramente los riesgos y que están informadas, abandonar el hábito es muy difícil. Por eso debería ser prioritario actuar en ese sentido.

Uno de los hallazgos más interesantes de su trabajo es que el tabaquismo se está concentrando cada vez más en los sectores de menores ingresos. ¿Cómo se explica esta relación?

Esto es algo bastante histórico. Siempre fumaron más las personas de menores ingresos que las de mayores ingresos. Eso tiene que ver con un fenómeno muy estudiado: las personas más educadas, proporcionalmente, tienden a fumar menos que las menos educadas. Entre el ingreso y la educación hay un vínculo muy estrecho, por lo que las personas de menores ingresos, que suelen tener menores niveles educativos, presentan un consumo de tabaco más alto.

Sin embargo, ese no es el único factor relevante. También hay cuestiones generacionales que tienen que ver con la exposición de cada generación a distintas etapas de aceptación social o rechazo del consumo de tabaco, así como a diferentes políticas de control.

Cuando miramos a personas de 40 o 50 años que fueron adolescentes en la década de 1990, encontramos que estuvieron expuestas a una percepción del tabaco muy distinta de la que experimentaron quienes fueron adolescentes entre 2005 y 2010. Eso también moldea las diferencias en la prevalencia del consumo entre los distintos grupos socioeconómicos y etarios.

En Uruguay también se observa una particularidad: mientras que entre los hombres se reduce la prevalencia de tabaquismo, entre las mujeres, sobre todo entre las mayores de 40 años, aumenta. ¿A qué se debe eso?

Creemos que puede estar relacionado con la exposición de esa generación. Las mujeres que hoy tienen más de 40 años fuimos adolescentes en la década de 1990, cuando fumar era considerado algo atractivo y estaba bien visto. Las personas que admirábamos aparecían como interesantes y atractivas con un cigarrillo en la mano. También estaba muy asociado con la delgadez. Además, somos hijas de generaciones en las que nuestros padres fumaban dentro de la casa y había ceniceros en las mesas de luz.

Todo eso es muy diferente de lo que les pasó a las generaciones más jóvenes, que durante su adolescencia estuvieron expuestas a una época en la que fumar estaba mal visto y en la que Uruguay aplicaba políticas de control del tabaco mucho más estrictas.

En las mujeres también puede haber influido el tema del empoderamiento, la independencia y la idea de que fumar era algo asociado históricamente a los hombres y que, en determinado momento, las mujeres también pudieron hacerlo. Creo que todas esas cuestiones se combinan para explicar este resultado.

El informe estima que dos de cada tres muertes evitadas por un aumento de impuestos corresponderían al tercio de menores ingresos. ¿Se puede decir, entonces, que una política impositiva puede tener un efecto especialmente importante en los sectores más vulnerables?

Sí, es algo muy importante. Una política de aumento de impuestos genera efectos más beneficiosos sobre las personas de menores ingresos, porque son las que dejarían de fumar en mayor proporción. Eso tiene efectos sobre su salud y también reduce las desigualdades.

Lo que planteamos es que se achica la brecha entre los sectores de menores y mayores ingresos en términos de prevalencia. Esa diferencia después se refleja en cuánto se enferma cada grupo y en todos los problemas asociados al tabaquismo. Como los sectores más pobres fuman bastante más que los más ricos, esa brecha tiende a reducirse con una política de aumento de impuestos. Es algo deseable e importante.

¿Se puede decir, entonces, que la falta de acción del Estado uruguayo en los últimos años desprotege aún más a los sectores vulnerables frente al tabaco?

Sí, totalmente. De hecho, no se trata solamente de inacción. Durante el gobierno anterior hubo acciones explícitas para deshacer algunas medidas desplegadas en el marco de la política de control del tabaco. Finalmente, estas acciones no prosperaron, se frenaron, pero hubo intentos de desandar algunas de esas medidas.

¿Qué otras intervenciones serían necesarias para reducir esta desigualdad?

Una cosa muy importante son las campañas educativas. Uno podría creer que todo el mundo sabe que fumar hace mal, pero seguramente en los sectores de menores ingresos, donde sabemos que también hay niveles educativos más bajos, sería fundamental profundizar las campañas de concientización. También hay que profundizar la penetración y el alcance de las políticas para dejar de fumar.

¿Qué estrategias utilizan las tabacaleras para mantener accesibles sus productos frente a los aumentos impositivos? ¿Qué margen tienen para absorber parte del impuesto o modificar sus precios?

Lo que se ha observado hasta ahora es que las tabacaleras trasladan básicamente el aumento del impuesto al precio final. Al tener una cartera amplia de productos, pueden distribuir ese aumento de distintas maneras. Por ejemplo, pueden trasladar menos el incremento a las marcas que más venden y más a otros productos que comercializan en menor medida. También pueden diversificar hacia otros productos, en la medida en que estén permitidos. En Uruguay, como sabemos, no todos lo están, pero esas estrategias existen.

¿Qué tan relevante es el comercio ilícito como argumento para no aumentar los impuestos?

El comercio ilícito es el argumento que utiliza la industria. Cuando hay discusiones públicas sobre los aumentos impositivos, lo primero que la industria plantea es que, si se aumentan los impuestos, la gente va a seguir fumando porque va a comprar cigarrillos de contrabando.

Para mí hay dos argumentos importantes. El primero es que en el período en que más aumentaron los impuestos en Uruguay, entre 2007 y 2010, no fue cuando más creció el comercio ilícito de tabaco. Incluso, aumentó, aunque muy poco.

El segundo es que el hecho de que exista una actividad ilícita no debería frenar lo que la política pública sabe que tiene que hacer. El problema del comercio ilícito es que habría que reforzar los controles y la fiscalización, revisar las condiciones en la frontera y profundizar las medidas. No se ha hecho todavía con la profundidad que quisiéramos. Es una deuda que todavía tenemos. Si bien hubo mejoras y aumentaron mucho las incautaciones, uno camina por la calle y ve que el comercio ilícito sigue estando presente en todos lados.