Según la definición del Observatorio de la Infancia y Adolescencia, 90.464 personas padecían pobreza extrema en Uruguay en 2025. El combate para erradicarla requiere el uso de múltiples antibióticos sociales, cuya prescripción está en manos de la sociedad.

“En un país bien gobernado, la pobreza es motivo de vergüenza; en uno mal gobernado, lo vergonzoso es la riqueza”. Confucio

Con el diario del lunes noté que el título de la nota anterior no fue muy acertado: tendría que haber referido a la pobreza extrema y no a la indigencia. Ya justificaré el cambio. Además, había citado un proverbio chino que reza: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años”. Debí haber dicho 15, como me hizo notar un generoso lector de la nota que se tomó el trabajo de escribirme: “En 2011, hace ya 15 años, el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) decidió enfrentar esta grave realidad con el fin de superarla. A dichos efectos se conformó una comisión interinstitucional para la elaboración de una estrategia o plan para la erradicación de la extrema pobreza. Esta comisión finalizó su trabajo en diciembre de 2011, elevando su propuesta al CNPS en febrero de 2012... Quienes integramos la Comisión responderíamos que sí a tu pregunta (‘¿No estamos en condiciones de proponernos eliminar la indigencia?’). Y ante las preguntas que formulas unos párrafos más adelante (desde ‘¿Cómo hacer posible lo que hoy parece imposible?’), nos pusimos a trabajar y formulamos esa propuesta de Plan, que por cierto reconocía explícitamente la complejidad y las raíces estructurales de la extrema pobreza o indigencia. Y, por lo tanto, no apostaba a una única herramienta o acción”.

Pocos años después, en 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030, incluyendo 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En el primero se establece “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y, como meta específica, “erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema”. De esta forma, fueron 193 los estados que le declararon la guerra a la pobreza extrema.

Más lejos en el tiempo, allá por 1849, el diputado de la Asamblea Nacional Legislativa de Francia, Armand de Melun, presentó un proyecto en el que proponía la creación de un comité legislativo que tendría el cometido de revisar las leyes de asistencia y previsión pública, es decir, aquellas que buscan favorecer a los más vulnerables.

Para la mayoría conservadora de la Asamblea, la creación del comité debía limitarse a organizar y regular la beneficencia tradicional y la caridad. Sostenían que el Estado no debía intervenir en la economía ni garantizar recursos a los ciudadanos; para ellos, la pobreza era una condición inevitable o una consecuencia de la vagancia. Su idea de asistencia consistía en hacer lo necesario para evitar que los pobres se rebelaran.

El debate en la Asamblea se inició con la intervención de Victor Hugo, que años más tarde escribiría Los miserables. En defensa del proyecto, afirmaba: “Soy de los que piensan y afirman que se puede destruir la miseria. Fíjense bien, señores, no digo disminuir, atenuar, limitar, circunscribir, sino destruir. La miseria es una enfermedad del cuerpo social, al igual que la lepra era una enfermedad del cuerpo humano; la miseria puede desaparecer, igual que desapareció la lepra. Acabar con la miseria, sí, eso es posible. Los legisladores y los gobernantes deben pensar en ello sin cesar; pues, en un asunto así, mientras no se haga todo lo posible, no se cumple con el deber”.

Finalmente, el Comité fue creado con la aprobación unánime de la Asamblea. En sus dos primeros años de funcionamiento se aprobó la Ley de Viviendas Insalubres, que prohibía el alquiler de viviendas inhumanas, habilitando incluso la posibilidad de demolición. No obstante, la definición de vivienda insalubre se redactó de forma muy imprecisa y eso terminó limitando su aplicación. Hecha la ley, hecha la trampa. Se creó también la Caja de Retiro destinada a trabajadores de edad avanzada y se instrumentó la asistencia legal gratuita para que las personas de bajos recursos pudieran contar con defensa legal en los tribunales. También se redactaron leyes contra la usura y para el control de contratos que perjudicaran a los más pobres.

Al tercer año de su creación, con el autogolpe de Estado de Napoleón III, la Asamblea Nacional fue disuelta y el Comité dejó de funcionar. En relación con los Bonaparte, surge la famosa frase de Karl Marx con la que comienza El 18 brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”.

¿Qué es la pobreza extrema?

En estas referencias del pasado se aludía a la extrema pobreza y a la miseria. Puede asumirse que cualquier lector se imagina a qué se refieren ambas. No obstante, si hiciera el ejercicio de poner en contacto a dos lectores elegidos al azar para que intercambien sobre el alcance de cada una, seguramente no coincidirían. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Para triunfar en la guerra, lo primero es identificar con claridad al enemigo, es decir, contar con una definición clara de pobreza extrema.

En nuestro país contamos con dos definiciones y estimaciones de pobreza: monetaria y multidimensional. En el primer caso se diferencian dos niveles de severidad, la pobreza propiamente dicha y la indigencia. En cambio, en el segundo solamente se discrimina entre hogares pobres y no pobres. No se estima para la pobreza multidimensional un equivalente a la indigencia monetaria. El Observatorio de la Infancia y Adolescencia (OIA) propone de forma tentativa dos nuevos conceptos, con sus respectivas estimaciones: indigencia multidimensional y pobreza extrema. La primera se basa en las mismas 15 privaciones que dan lugar a la estimación que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE), considerando además otras recomendaciones internacionales.

Para determinar si un hogar es pobre desde el punto de vista multidimensional, el INE fijó en 20% el umbral de privaciones. Es decir, un hogar es pobre cuando presenta cuatro o más privaciones de las 15 consideradas. En contraste, el OIA propone definir que un hogar presenta indigencia multidimensional cuando sus privaciones superan el 50%, lo que implica la presencia de al menos ocho privaciones. Este valor es el sugerido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford, para identificar lo que ellos llaman pobreza multidimensional severa. A partir de lo anterior, el OIA define que un hogar padece pobreza extrema cuando presenta exclusivamente indigencia monetaria, exclusivamente indigencia multidimensional o ambas simultáneamente.

Estimación de la pobreza extrema

A partir de esta definición, la indigencia multidimensional alcanzó en 2025 a 35.568 personas en Uruguay, lo que equivale a una tasa de 1,0%; la indigencia monetaria a 59.949 personas (1,7%) y la pobreza extrema –usando la definición propuesta por el OIA– a 90.464 personas (2,5%). Cabe destacar que la tasa de pobreza extrema no es la suma de las tasas de indigencia monetaria más la tasa de pobreza multidimensional, porque hay personas que presentan ambos tipos (si sumáramos, contaríamos dos veces a estas). Esto se puede observar descomponiendo la tasa de pobreza extrema en tres: 1,53% corresponde a personas que presentan indigencia monetaria pero no multidimensional, 0,85% a las que presentan indigencia multidimensional pero no monetaria, y 0,14% a las que padecen ambas. La suma de estos tres valores es igual a la tasa de pobreza extrema: 2,52%.

Estimando el costo de eliminar la pobreza extrema, importa también el de no eliminarla

En El arte de la guerra, Sun Tzu incluye esta recomendación: “Ahora bien, haz tus cálculos antes de la batalla, porque vencerá el que los haga más completos. El que no haga sus cálculos antes de la batalla, no logrará la victoria. Los cálculos abundantes vencen a los escasos”.

Para estimar adecuadamente el costo de eliminar la pobreza extrema tenemos que estar prevenidos de no observar la realidad con miopía (mala visión de lejos) ni con hipermetropía (mala visión de cerca). La presencia de cualquiera de estas patologías puede hacer que no elijamos la forma adecuada de establecer el combate.

Consideremos el costo asociado a la indigencia monetaria, que se define cuando el ingreso del hogar no alcanza para comprar una canasta básica alimentaria (CBA) a cada uno de sus integrantes. A junio de 2026, su valor para Montevideo era de 6.736 pesos y para el interior de 5.775 pesos. En 2025, la cantidad de personas indigentes era de 31.313 en el primer caso y de 28.636 en el segundo. Por tanto, el costo de transferir a cada uno de los integrantes de un hogar con indigencia monetaria el valor equivalente a esa canasta sería de 113 millones de dólares anuales, lo que equivale al 0,13% del PIB o al 0,44% de la recaudación tributaria.

Importa destacar que el monto que recibiría cada hogar según esta propuesta no es igual al ingreso que lo separa de la línea de indigencia. Si el valor de la transferencia se definiera con ese criterio, el costo de la batalla sería sensiblemente menor. Pongamos un ejemplo, considerando un hogar de Montevideo con cuatro integrantes cuyo ingreso es de 20.000 pesos; la línea asciende, en este caso, a 26.944 pesos. Por tanto, con una transferencia monetaria de 6.944 pesos el hogar dejaría de ser indigente. No obstante, lo que se propone es que el hogar reciba una transferencia equivalente al valor de cuatro CBA, es decir, a esos 26.944 pesos (no al ingreso necesario para llegar a ese valor). Como consecuencia el incremento del ingreso del hogar va a ser siempre mayor a 100%, y cuanto menor sea el ingreso mayor será el incremento porcentual.

Si además levantamos la mira para incluir los próximos años, una parte del financiamiento necesario para el combate vendría de la mano de los 30 millones de dólares establecidos en la Rendición de Cuentas para incrementar el monto de las transferencias monetarias. De la evidencia no se desprende que esto reduzca la productividad o fomente la vagancia.

Prendiendo las luces largas

Si no somos miopes, deberíamos considerar que, como consecuencia de la eliminación de la indigencia, va a incrementarse el capital humano de quienes mejoren su situación, lo que apuntalará la productividad y nos hará más competitivos. Esto elevará las tasas de crecimiento y, al final de esta virtuosa cadena causal, aumentará la recaudación. En síntesis, parte del gasto necesario para combatir la pobreza extrema se autofinanciaría. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.

Vuelvo entonces al costo de no eliminar la pobreza extrema: en ausencia de su erradicación no se activan los beneficios derivados de la virtuosa cadena causal descrita.

Múltiples batallas

Si bien la indigencia monetaria y la multidimensional tienen las mismas raíces, no siempre coinciden, y es llamativamente baja la cantidad de hogares que se encuentran en la intersección de las dos. Como consecuencia, no es posible definir una estrategia única para combatir la pobreza extrema, como decía el texto que recibí del lector acerca del plan elaborado hace 15 años por el CNPS: “Formulamos esa propuesta de Plan, que por cierto reconocía explícitamente la complejidad y las raíces estructurales de la extrema pobreza o indigencia. Y, por lo tanto, no apostaba a una única herramienta o acción”.

A esta altura del recorrido quiero hacer una precisión a cuenta de lo que vendrá: declarar la guerra a la pobreza extrema no supone desconocer la necesidad de dar otras batallas, como la que apunta a disminuir la desigualdad para limitar el proceso de creciente acumulación de la riqueza en pocas manos. El ODS 10 plantea justamente esto, y para evaluar su cumplimiento define como indicador la “proporción del PIB correspondiente a los ingresos laborales, que incluye los salarios y las transferencias de protección social”.

Sun Tzu plantea otra recomendación: “Debido a que todas las cosas se encuentran interconectadas, has de conocer cada una de ellas, y cómo cada una de ellas afecta a las restantes. Solamente entonces podrás planificar de forma efectiva”. En definitiva, son muchas las batallas que hay que dar, quizás tantas como desaforados gigantes encontró don Quijote en el campo.

Epílogo

Vivimos en un mundo extremadamente violento. Según datos compilados por el Uppsala Conflict Data Program, 2025 fue el tercero más mortífero desde el fin de la Guerra Fría, con unas 245.000 muertes ligadas a los combates y la violencia política. De ese total, cerca de 76.500 se atribuyen a ataques contra civiles. En nuestro país, entre 2023 y 2025 se registraron 58 homicidios de niñas, niños y adolescentes, 53 tentativas de homicidio y 238 menores de edad heridos por armas de fuego.

La violencia, naturalmente, no se limita a situaciones que involucran el uso de la pólvora. Así como la pobreza presenta diversas manifestaciones, que son las que dan lugar al concepto de pobreza multidimensional, con la violencia sucede algo similar. En efecto, sus múltiples manifestaciones nos permiten hablar también de violencia multidimensional. Los conflictos bélicos son quizás la cara más visible de la violencia, así como la falta de ingresos lo es de la pobreza.

También es violencia que una parte de la población esté desnutrida, que exista inseguridad alimentaria, que existan personas sin acceso a los servicios de salud, que niñas y niños no puedan estudiar porque tienen que trabajar. En síntesis, también es violencia la desigualdad en todas y cada una de sus formas.

Según los informes más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, 645 millones de personas (el 7,8% de la población mundial) padecieron hambre crónica en 2025, mientras que 2.100 millones sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave. En Uruguay el 14,3% de las personas en 2025 vivían en hogares que presentaban inseguridad alimentaria moderada o grave, y el 2,0% en aquellos que padecían inseguridad alimentaria grave.

¿No es echar más leña al fuego proponer una guerra en un contexto caracterizado por tanta violencia? Entiendo que no. Imaginemos que una persona es atacada por una infección bacteriana agresiva. Como consecuencia, el aumento de la temperatura corporal pone su vida en peligro. Entonces, los glóbulos blancos se derraman en el torrente sanguíneo, como un ejército, para combatir la infección. No obstante, como su poder de fuego puede no ser suficiente frente a la bacteria, se requieren antibióticos.

Análogamente, el crecimiento económico de nuestro país durante las últimas décadas no derramó sus beneficios sobre toda la sociedad. De hecho, no fue suficiente para combatir la pobreza extrema, haciendo necesario administrar antibióticos sociales. Pero el uso de un solo antibiótico puede no ser suficiente.

En 1849, cuando Victor Hugo llamó a destruir la miseria, la lepra estaba erradicada en Europa, pero no en otras partes del mundo. Como la bacteria que la provoca fue descubierta en 1873, la forma efectiva de combatirla tardó muchos años más en llegar. La clave para vencer la batalla contra la lepra llegó cuando se descubrió que, para enfrentarla y asegurar su destrucción, era necesario emplear tres antibióticos simultáneamente.

De igual manera, el combate para erradicar la pobreza extrema requiere el uso de múltiples antibióticos sociales, cuya prescripción está en manos de la sociedad.

La Ley de Pobres inglesa de 1795: un antecedente en la guerra a la pobreza extrema Creado en Inglaterra en 1795, el sistema Speenhamland (Primera Ley de Pobres) tenía como finalidad complementar los ingresos de las familias que no lograban cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda. Se fijaba como referencia un nivel de ingreso mínimo que variaba según el número de miembros de cada familia y el precio del grano en el mercado en cada momento. De esta manera, si subía el precio del pan, también lo haría proporcionalmente el subsidio que recibían las familias pobres. Algunos economistas clásicos contemporáneos del sistema Speenhamland, como Thomas Malthus, lo cuestionaron duramente: sostenían que reducía la productividad y fomentaba la vagancia. Sin embargo, la evidencia moderna muestra otra cosa. Greif y Murat (2013) analizan los efectos en el largo plazo, 200 años, de las leyes de pobres, y concluyen que fueron significativamente beneficiosas para la estabilidad social y el desarrollo económico de Inglaterra. Los autores muestran que las leyes de pobres redujeron la mortalidad entre las clases populares, lo que se explica porque los más humildes estaban mejor alimentados. Los estudios sobre lo que sucedió cuando en 1834 se desmanteló la Ley de Pobres vigente muestran que generó impactos negativos de largo plazo: por ejemplo, aumentó la mortalidad infantil y disminuyó la esperanza de vida al nacer. “Las reformas estuvieron motivadas por el objetivo de reducir costos y desalentar la dependencia. Pero nuestros hallazgos demuestran que esto tuvo un costo humano significativo, en particular para niños pequeños de las comunidades rurales”.