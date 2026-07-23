Una de cal y una de arena: ¿qué pasó con las últimas licitaciones de deuda?

Licitación desierta en UP

La semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) terminó declarando desierta la emisión de deuda en unidades previsionales (UP), luego de ofrecer 2.250 millones de UP (aproximadamente 100,2 millones de dólares) y no encontrar eco en la demanda (apenas 300 millones de dólares).

Según el calendario de emisiones en el mercado doméstico, difundido por la Unidad de Gestión de Deuda para el segundo semestre, esta fue la segunda licitación prevista, con vencimiento en setiembre de 2047. La primera se realizó el 7 de julio (serie 33) y fue en unidades indexadas (UI), por el equivalente a unos 45,2 millones de dólares (275 UI). En esa instancia, el monto finalmente adjudicado ascendió a 90,3 millones de dólares, con una tasa de corte de 2,29%.

Luego de conocido el resultado de la colocación, comenzaron a circular advertencias sobre la incapacidad del país para acceder al crédito en los mercados, adjudicándosela al rumbo económico del país y a la fragilidad de las cuentas públicas. En la órbita política, fue el senador blanco Sergio Botana el que levantó el punto desde sus redes sociales e indicó que “no es buena señal” y que “la inconducta fiscal genera aumento del riesgo y, por tanto, de tasas”. “Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la interpelación”, concluyó en su posteo, que fue compartido por otros integrantes de su fuerza política.

“Profundo desconocimiento”

Consultado por este tema en el programa Desayunos informales, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, aclaró que este hecho no causa “ninguna preocupación”, como sí lo hace el manejo del tema por parte de “algunas personas con responsabilidad política” que encontraron en este episodio “una noticia para festejar que al gobierno le había ido mal y que eso demostraba el rumbo equivocado”.

A este respecto, agregó que estas apreciaciones “muestran un profundo desconocimiento”, en referencia a la especificidad del instrumento financiero que fue licitado. Concretamente, explicó que este tipo de Notas del Tesoro solo operan localmente, no en los mercados internacionales, y esencialmente son utilizados por el Banco de Seguros del Estado (BSE). La UP se creó, justamente, para mejorar el calce de monedas en el seguro previsional, y por eso el principal demandante es justamente esta institución.

Además, explicó que se trató de un problema de información con algunos de los operadores financieros del mercado en torno a la hora de cierre de la licitación; “estamos hablando de una cuestión absolutamente menor”. Fue por eso por lo que no se presentaron ofertas, “no por un problema de fondo”. A la luz de lo anterior, y considerando la “interpretación más benigna”, Vallcorba calificó estas declaraciones como un “error” que emana de un “profundo desconocimiento”.

Sin embargo, aclaró que “lo más importante” no es eso, y señaló que “fogonear una noticia de este tipo, celebrarla, es realmente complicado”. Para reforzar el argumento, trazó una analogía con la selección uruguaya y equiparó el comentario con salir a festejar un gol de España para manifestar disconformidad con el funcionamiento del equipo; “hay personas que parece que están queriendo meterse un gol en contra”.

En efecto, estas declaraciones revelan dos tipos de errores, uno de “profundo desconocimiento” (sobre el instrumento y el funcionamiento del mercado) y otro de carácter estratégico (porque festejar esa noticia atenta contra los intereses nacionales). “Son cálculos políticos menores” que desconocen la confianza y las fortalezas que Uruguay ha venido construyendo desde la salida de la crisis a comienzos del siglo, y que forman parte de una “construcción colectiva” que nos lega un “activo que es fundamental para el país”.

Emisión exitosa

Una semana después de la licitación fallida, el gobierno emitió este martes otra nota del Tesoro en pesos nominales, con vencimiento en 2030. En este caso, la licitación era inicialmente por el equivalente a 2.250 millones de pesos, pero, dado que la demanda más que cuadruplicó ese monto (9.669 millones de pesos), se terminaron licitando 4.406 millones de pesos, con una tasa de corte de 7,04% anual.

Cuestión de límites

Se trata, según el ministro de Economía, Gabriel Oddone, de “una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular”. En referencia a lo ocurrido la semana anterior, agregó en la misma publicación que “el oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos límites”.