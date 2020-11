Ceibal en Inglés tiene propuestas muy variadas de trabajo con los niños, ya que se buscan que aprendan no sólo en clase, “sino también mediante otro tipo de instancias de aprendizaje que tienen la finalidad de promover el valor de aprender una lengua extranjera tanto desde lo comunicativo como desde lo cultural e intercultural. Así, festivales, concursos, muestras y más actividades –como Sing Along with Ceibal en Inglés, Apollo CEI, Rural Schools Spring Festival– aportan a la enseñanza del idioma tanto de estudiantes como de sus docentes, familias y comunidades”, remarcan. En particular, Kaplán destacó las giras interdepartamentales de teatro con el festival shakespeareano y los certámenes de ficción.