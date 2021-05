Por unanimidad, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) decidió postergar por tercera vez consecutiva las elecciones universitarias, tal como lo había sugerido la Corte Electoral en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. En el CDC de este martes a la tarde, los consejeros coincidieron en que la situación epidemiológica no permite que se realicen los comicios.

Asimismo, apuntaron contra el gobierno por la “irracionalidad” de la medida y adujeron que lo entenderían si se da en un contexto donde los shoppings, fronteras y los partidos de fútbol estén “cerrados o suspendidos” por el avance de la pandemia. El rector Rodrigo Arim dijo en la sesión virtual que las elecciones del 30 de junio se iban a realizar con protocolos estrictos “siendo coherente” con los pedidos que desde la Udelar le hicieron al Ejecutivo de restringir la movilidad. Arim lamentó la postergación porque “genera costos institucionales”. Los comicios deben realizarse sí o sí en el segundo semestre, coincidieron.

Por su parte, el consejero Gregory Randall señaló que “dadas las circunstancias no tenemos otra opción que posponerlas”. “No hacerlo nos pone en una situación muy complicada de incoherencia con las mismas cosas que hemos dicho, en cuanto a disminuir la movilidad”, expresó. Asimismo, se quejó de que el gobierno no apueste por más medidas para restringir la movilidad. “Esto sucede a la vez que no han parado ni los shopping. En la prensa, hoy, se habla de mantener algunas medidas e incluso de dar por terminadas otras”, señaló. “Hay una incongruencia en los mensajes”, agregó.

En tanto, el decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez, aseguró que esta medida le da “sorpresa e indignación”. “Estamos hablando de un país que en un mes hubo más muertos que en todo un año. Uno observa que la única medida que se toma es que hay que suspender las elecciones universitarias y no cerrar los shoppings, los partidos de fútbol, ni que hablar del tema frontera. Justamente, parecería que el no hacer las elecciones universitarias es la solución para algo. Imaginaba un poquito más de imaginación” por parte de las autoridades, indicó.

“Me asombra y me preocupa que la única medida sea suspender las elecciones. Estoy azorado, estoy muy enojado con estas medidas, que me parecen enteramente insuficientes. Si esto fuera en el contexto de cierre de shoppings, fronteras y de partidos de fútbol, lo puedo entender. No puedo evitar mi enojo. Nos compromete, nos complica y no le veo racionalidad”, añadió.

En diálogo con la diaria, el rector había dicho que “parece un tanto contradictorio [suspender las elecciones] en tanto hay otras actividades que implican aglomeraciones importantes, como lo vemos diariamente”. Los docentes, estudiantes y egresados -salvo para los mayores de 75 años- de la Udelar, tienen la obligatoriedad de votar para elegir a los representantes de los tres órdenes en la Asamblea General del Claustro de la Udelar y a los de la Asamblea del Claustro y el Consejo de cada facultad. Cada elección de esta magnitud mueve cerca de 200.000 personas.