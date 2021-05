El colectivo Familias Organizadas por una Educación Pública (FOEP) solicitó a la directora de Primaria e Inicial, Graciela Fabeyro, que se suspenda el plazo límite del 20 de mayo para el cobro de tickets de alimentación “hasta que no se mejore la comunicación” entre el organismo y las familias. Entrevistada por Justos y pecadores, de radio Uruguay, la titular de la Dirección General de Educación Primaria e Inicial había dicho que 50% de las familias no habían cobrado el dinero asignado para la alimentación escolar.

En un comunicado difundido este martes, FOEP expresa que “es claro que el proceso ha sido muy confuso, las comunicaciones no han sido claras y los canales utilizados no logran llegar a todas las familias”. “Es imprescindible que las prestaciones lleguen a todos quienes lo necesitan, es necesario implantar acciones y cambios para mejorar la gestión”, agregaron.

Días atrás, la vocera de la organización, Natalia Cámara, aseguró a la diaria que si bien los tickets de alimentación están, “no a todas las familias les llegan”. En ese sentido, dijo que hay problemas “graves” de comunicación entre las autoridades educativas, las escuelas y, por ende, las familias. “Se lo venimos planteando desde el año pasado”, insistió.

“Es muy grave, no puede ser todo por Twitter. La comunicación en las escuelas no es clara, las familias no saben cómo se tienen que inscribir para recibir la prestación, tampoco saben cómo es el sistema. No todas las familias tienen las posibilidades de cobrar a través de asignaciones familiares”, apuntó.

Asimismo, expresó que “no es que las familias no van porque no necesitan; es porque no tienen información”. “Estamos en una situación de crisis, de emergencia, de inseguridad alimentaria. Hay una situación evidentemente a resolver. Las autoridades de la educación se tienen que ocupar”, agregó.

En comparación con el año pasado, casi 19.000 niños más fueron incluidos para recibir prestación alimentaria, informó a la diaria la inspectora de Primaria, Rosa Lezué. Actualmente se están otorgando 163.800 prestaciones, mientras que el año pasado se daban 145.000.

Las razones por las que casi 50% de las familias no cobran esa prestación, en opinión de la inspectora de Primaria, no tienen que ver con problemas de comunicación: “Muchas veces uno está en localidades alejadas [de estos locales de cobranza]. Quizá [esa familia] deja una, dos o tres prestaciones para ir a cobrar luego. El tema es que lo que se ha recalcado, repetido, es que no se puede dejar indefinidamente la prestación. Creemos que pasó eso”, opinó Lezué.

FOEP indica en la misiva dirigida a Fabeyro que “la medida alternativa de entrega de tickets no sustituye al comedor”, y es por eso que entienden “necesario que se retomen cuanto antes los comedores escolares”. Por último, solicitaron la contratación de personal auxiliar para “operar los comedores”, en el entendido de que “en un contexto excepcional y con un protocolo de higiene tan estricto es imprescindible”. “Es tiempo de empatía y soluciones colectivas, de dar mejores respuestas, tiempo de más y mejores comedores, donde se escuche a los niños compartiendo sus mundos”, afirmaron.