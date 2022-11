Después de una reunión de su mesa política, el Frente Amplio (FA) emitió una declaración y realizó una conferencia de prensa para cuestionar el rumbo de la reforma educativa que lleva adelante el gobierno. Según dijo el director por la fuerza política en el Instituto de Evaluación Educativa (Ineed), Pablo Caggiani, el FA está “muy preocupado” por lo que está ocurriendo en esta área y nota que el gobierno está actuando “con mucha soledad” y “a las apuradas”, algo que en educación “no es bueno”. Según valoró, ello tiene que ver con que el gobierno “necesita mostrar algo antes de las próximas elecciones”.

En particular, señaló que los programas de los cursos en los que el año que viene empezará la reforma todavía no fueron aprobados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). También cuestionó que estos y otros documentos hayan sido elaborados “a la velocidad de la luz” y sin participación directa de docentes, estudiantes, familias, cuerpos técnicos y académicos. Caggiani también planteó su preocupación sobre “lo que está sucediendo con algunas conquistas que la sociedad logró y tienen que ver con un ensanche de derechos”. Entre estos aspectos nombró el lugar que tiene la educación sexual en la educación formal, el lugar de los derechos humanos y, en particular, “cómo se trabaja el terrorismo de Estado”. Según planteó, todos estos temas “hoy parecen tener un sesgo conservador” y, además, “desaparecen de la agenda o pasan a ser espacios optativos”.

El director del Ineed consideró que la reforma no aborda “los problemas que surgieron con la pandemia”, entre los que nombró el aumento de la pobreza infantil, cuestiones vinculadas a los aprendizajes, a la asistencia a clase y a los problemas de salud mental. Caggiani cuestionó la entidad de los cambios y señaló que muchas acciones que el gobierno plantea como una novedad ya se venían desarrollando en gobiernos anteriores, como el desarrollo de competencias en los estudiantes. Además, dijo que otras modificaciones pasan únicamente por un cambio de nombre, entre las que nombró el cambio de nomenclatura del primero, segundo y tercer año de la educación media, que el año que viene pasarán a ser séptimo, octavo y noveno, pero seguirán a cargo de los mismos profesores que ahora.

Relatos

Con varios referentes en educación del FA a sus espaldas, el presidente del FA, Fernando Pereira, cuestionó los spots que el gobierno emite en televisión sobre la reforma educativa y señaló que allí se realizan algunas afirmaciones “que no coinciden con la realidad”. Por ejemplo, dijo que la propaganda afirma que el actual gobierno incrementó el presupuesto de la educación, pero ello no es cierto si se considera la evolución presupuestal en términos reales. En ese sentido, señaló que lo que en realidad ocurrió es que “sólo en la ANEP se perdieron alrededor de 140 millones de dólares”, a los que se suman otros 39 millones de pérdida en la Universidad de la República.

Pereira cuestionó que cuando en 2019 los candidatos presidenciales de la actual coalición de gobierno adhirieron al documento que elaboró la organización Eduy21 se le prometió a la ciudadanía que se aplicarían cambios que, según el documento, costarían unos 550 millones de dólares adicionales.

Por su parte, contó que durante la gira “el Frente te escucha”, que dirigentes de la fuerza política realizaron por el interior, se ha priorizado el diálogo con distintos actores de la educación como sindicatos, organizaciones de padres y con las distintas comunidades educativas. Según detalló, en esas charlas encontraron un factor común: la percepción de que el actual gobierno “intenta denostar el prestigio docente”. Al respecto, Pereira se preguntó si es posible “construir una educación de calidad denostando o golpeando a quienes después son los que educan a nuestros hijos o a nuestros nietos”.

Asimismo, los voceros del FA señalaron que, al igual que ocurrió en Diputados, la fuerza política no acompañará el proyecto del gobierno que cambia la gobernanza en la Universidad Tecnológica. En particular, Caggiani lamentó que la universidad mantendrá el formato que se definió provisoriamente para su Consejo Directivo Central, ya que el proyecto plantea que tres de sus cuatro integrantes sean elegidos por el gobierno de turno.

Pereira dijo que el partido de oposición seguirá de cerca el desarrollo de todos estos temas, ya que lo considera de suma relevancia para el partido y el país. Más allá de que por naturaleza no quedaron totalmente conformes con lo hecho, sostuvo que es importante “cambiar el relato” de que el FA “no hizo nada en educación” porque “es una mentira total y completa”. Entre algunos avances de ese período señaló que se logró “el presupuesto más alto de la historia para la educación pública”, lo que, por ejemplo, permitió la descentralización universitaria, la duplicación de los salarios, el Plan Ceibal o el aumento de la cobertura en primera infancia.