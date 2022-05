Días atrás trascendieron declaraciones del contador Jorge Lenoble a radio Universal, quien se refirió al vínculo con estudiantes mujeres a quienes, según relató, las hacía sentarse adelante, mientras que a los varones “los mandaba a todos para el fondo”. Además, en la entrevista radial reconoció que salió con estudiantes, pero cuando dejaba de ser su docente. “Si el examen es el 18 de diciembre le pregunto: ‘¿qué tenés que hacer el 19 de diciembre’”, bromeó al aire.

Además, en una anécdota involucró al actual vicepresidente de Ancap, Diego Durand, a quien “como abogado amigo” hace cuatro años le contó que “le pasaban cosas” con una joven de 17 años. Según Lenoble, en ese momento Durand le recomendó que esperara a que fuera mayor de edad para salir con ella porque, de lo contrario, “tenía todas las de perder”.

Además de la repercusión que estos dichos tuvieron en redes sociales, llevaron a que el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar) se pronunciara. En su sesión de este lunes emitió una resolución, a la que accedió la diaria, en la que “repudia” las declaraciones de Lenoble “por considerarlas completamente inapropiadas respecto a su comportamiento como docente”. Además, recuerda a quienes son parte de la facultad que el servicio de la Udelar cuenta con protocolos para la atención de denuncias por acoso.

En suma, el Consejo resolvió “informar a la opinión pública” que Lenoble no es docente de la FCEA desde diciembre de 2015. Precisamente, en la entrevista radial dijo que en 2005 ingresó a la cátedra de Legislación Laboral y Seguridad Social de ese servicio y mencionó que desde 2016 se dedica con mayor intensidad a su rol docente en ese espacio. “Desde 2005 que doy clase en facultad y desde 2016 me dediqué a la parte docente de forma particular y realmente me encanta la docencia, es donde confluyen las dos profesiones: la parte artística, de presentador, conductor, y la parte de contador. Es una materia muy importante que tenemos en facultad; la FCEA tiene un gran enlace con el tema salarial”, dijo en la entrevista, y señaló que la materia de la que dice ser parte “se da solamente en un semestre”. “Están necesitando ayuda y estamos a full con la docencia”, agregó.

Ante esos dichos, el Consejo de la facultad definió “remitir los antecedentes a la División Jurídica de la Universidad para que analice si corresponde iniciar algún tipo de acción legal o administrativa” contra Lenoble “por atribuirse un cargo que ya no ostenta”.