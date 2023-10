La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) se declaró en paro a nivel nacional este lunes después de que una mujer agrediera a dos funcionarios de la Escuela Técnica de El Pinar, en Canelones. Desde las 10.00 integrantes del sindicato y miembros de la comunidad educativa realizan una concentración en el establecimiento.

En diálogo con la diaria, Ana Borges, presidenta de Afutu, contó que el sábado una madre concurrió al centro educativo para recibir una “notificación” de una de las adscriptas. Cuando la funcionaria se acercó a conversar, recibió “una golpiza, con tirones de pelo, e intentó ahorcarla”. Ante esta situación, un funcionario administrativo se acercó para interceder y también fue golpeado por la mujer.

“Es lamentable que tengamos que estar parando nuestras actividades por hechos de violencia”, dijo Borges, pero subrayó que estos hechos “no pueden pasar desapercibidos ni se pueden naturalizar”. “No podemos permitir que nuestros compañeros funcionarios y docentes estén con miedo de que vienen a trabajar y se pueden ir golpeados. Esto no le puede pasar a ninguna trabajadora o trabajador en ningún rubro”, expresó.

Borges planteó que luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, Afutu se reunió de forma inmediata y determinó realizar un paro a nivel nacional porque lo sucedido “no es menor” y “lamentablemente” este tipo de situaciones, que ocurren en todo el país de forma reiterada, se están “naturalizando”.

La presidenta de Afutu sostuvo que su principal reivindicación es que haya “servicio de portería” en todas las escuelas técnicas, que aunque “seguramente no van a erradicar estos hechos”, “los van a disminuir seguro”. “Queremos escuelas de puertas abiertas, no queremos escuelas cercadas con actores externos a nuestro quehacer pedagógico, pero queremos reivindicar el servicio de portería”, manifestó, y afirmó que en los establecimientos donde existe este servicio “estas situaciones disminuyen”. “Sabemos que la plata está, pero no se quiere destinar para esto”, agregó.

Según contó Borges, las autoridades de Secundaria no se han comunicado con Afutu ni con el núcleo del centro educativo.

Por su parte, la regional de Canelones emitió un comunicado en el que expresa que las y los integrantes de Afutu y funcionarios de UTU abogan “por una sociedad pacífica donde el respeto, la tolerancia y el diálogo sean claves para la convivencia”. En ese sentido, expresaron su repudio a “estos hechos que lastiman a toda la comunidad educativa y a la sociedad que queremos”.

“Exigimos a las autoridades tomar todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y para que nos sintamos seguros para llevar a cabo nuestras funciones”, agrega el texto. Por último, la regional de Canelones manifestó su solidaridad con los funcionarios: “ponemos todas nuestras herramientas a su servicio para llevarles tranquilidad”.