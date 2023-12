“La percepción que nos llegaba era que la población tenía un buen concepto de nuestra institución, pero cuando entramos vimos que uno de los principales problemas es que no era muy valorada, no estaba en los primeros niveles, se la veía como una segunda opción”, manifestó este martes el director general de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), Juan Pereyra, al respecto de la visión generalizada sobre la institución.

En ese contexto, dijo, la administración actual se encargó “desde el primer día de jerarquizar la institución, ponerla en el primer nivel y que se destacara como una educación de calidad”. Y así fue como el director general visualiza actualmente a la institución, luego de que la encuestadora Cifra arrojara datos que, a su entender, permiten reconocer “los principales logros que hemos obtenido: que nuestra institución se ha jerarquizado y que está en un nivel muy bueno”.

En la sala de actos de la Torre Ejecutiva, Mariana Pomies, directora de Cifra, presentó la síntesis de un estudio realizado por la consultora sobre “la imagen y percepción de UTU” en la población uruguaya de todo el país. Fue una encuesta a la opinión pública, pero también realizaron una parte cualitativa, en la que entrevistaron a autoridades, referentes de la educación y “grupos motivacionales con padres y con hijos” en la capital y el interior del país.

Algunos de los datos en los que hizo más énfasis y consideró como “virtudes que más se destacan” de la UTU es que 31% de la población entiende que es “útil”, porque opinan que pueden aprender un oficio para luego insertarse en el mercado laboral. Asimismo, gran parte considera que “es mejor para conseguir un trabajo” que el liceo, así como “para los jóvenes que se interesan en la tecnología”. Esa situación cambia cuando se piensa en una carrera universitaria, ya que “casi dos tercios consideran que es mejor secundaria común”.

En concreto, 38% opina que es más beneficioso haber finalizado la UTU que el liceo para comenzar a trabajar, 31% los dos igual, 27% el liceo y 4% ninguno o no sabe. “Esto muestra una imagen muy direccionada hacia lo práctico”, agregó Pomies.

Por otro lado, 77% de la población piensa que la UTU “brinda una educación más adecuada para los jóvenes que tienen intereses en tecnología”, contra 12% que piensa que lo hace el liceo, 7% los dos por igual y 4% no sabe. En cuanto a la carrera universitaria, los porcentajes casi se intercambian: 63% considera que la mejor educación para ingresar al nivel terciario es brindada por Secundaria, mientras que 17% la UTU, 16% los dos por igual y 4% no sabe.

Su importancia

La directora de Cifra apuntó que la UTU suele cargar con el “prejuicio” de que “no tiene la misma calidad” que Secundaria, “que los estudiantes no son los buenos y los mejores”. Sin embargo, aseguró que “esto no refleja lo que el conjunto de los uruguayos ve” y que “esos prejuicios están quedando en minoría y no hablan de lo que es hoy la UTU”.

Es que, de acuerdo a los resultados, 59% de los encuestados manifestó que la UTU es “importante, no imprescindible”, 33% imprescindible, 8% no importante. En ese marco, sólo 15% piensa que la UTU y Secundaria son “muy distintos”, mientras que 52% dice que son “iguales” y 29% “algo distintos”. Aun así, Pomies añadió que la visión que apunta a las diferencias se relaciona con “los intereses”, ya que “la UTU logra captar a jóvenes con interés distintos que pueden desarrollarse en una propuesta” como la de la institución.

Uno de los puntos destacados por la directora de Cifra, y también por Pereyra en rueda de prensa, fue la “desinformación sobre la oferta real de la UTU”, que de acuerdo a Pomies, “no siempre ha sido bien comunicada”.

Por ejemplo, 31% de la población “no sabe” si en todas las UTU se puede “cursar el liceo común”, mientras que 25% dice que se puede en todas, 11% que no se puede, 14% que se puede en algunas y 19% que se puede, pero no sabe si en todas. Muchas de estas cifras demuestran, entonces, que algunos “dijeron que la UTU era importante, pero no están seguros de todas las posibilidades que ofrece hoy”.

En ese sentido, Pomies aseguró que “si se conociera la oferta completa se la valoraría mucho más”, sobre todo a nivel terciario, ya que “ha generado una nueva oferta”, pero “no todos lo saben”. De hecho, “casi el 45% no sabe o piensa que [la UTU] no ofrece carreras a nivel terciario”, e incluso entre quienes fueron estudiantes, que son considerados como “los más informados”, un tercio de ellos tampoco lo sabe. El desconocimiento se eleva en la población más adulta, aunque cuatro de cada diez jóvenes tampoco saben que existe una oferta terciaria.

Reconocimiento

Una de las conclusiones que arrojaron los resultados es que, según Pomies, “tener una UTU cerca es lo que potencia y no tenerla dificulta el acceso”. Esta dificultad se visualizó principalmente en el interior del país, donde las distancias de las UTU con respecto a los hogares son generalmente mayores. Aunque, en la totalidad, siete de cada diez menores de edad que asisten a la UTU viven a un máximo de diez cuadras de la institución, y cuatro de cada cinco encuestados ubica una UTU en su localidad.

Por último, aseguró que “3% de los mayores de 15 años asiste a la UTU, pero otro 19% terminó algún curso o carrera en el pasado y 16% asistió y abandonó antes de terminar”. Asimismo, “casi la mitad de los adultos que asistieron a la UTU consideran que la formación que recibió es muy buena, y el 44% que fue buena”, una cantidad que es más alta en la capital del país con respecto al interior. De acuerdo a la directora de Cifra, “la mayoría que declara que la UTU es buena es un poco mayor que la Universidad de la República, y eso nos habla de una percepción muy positiva de la UTU”.

“La UTU es una institución única, se reconoce un rol distinto e importante en el sistema educativo y es valorada por toda la sociedad”, concluyó Pomies. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también estuvo presente en la exposición. “Es una encuesta que a mí me sorprendió”, sentenció el jerarca. Es que, al igual que Pomies, puntualizó en el “prejuicio” con el que carga, pero aseguró que “lo que se desprende de los datos es principalmente cómo se percibía y cómo fue evolucionando la percepción”. “Quizás la sociedad tenía muchos prejuicios con la UTU, decía que quizás no es de primera, pero en esta administración, yo le reconozco a Juan Pereyra y al subdirector una evolución hacia delante de cómo encarar la educación técnica y tecnológica del Uruguay”.