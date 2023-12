Desde hace años el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada (Sintep) denuncia que algunas empresas que gestionan instituciones educativas en ese sector despiden a los docentes a fin de año, de forma de ahorrarse los meses de sueldo hasta el inicio del próximo año lectivo.

Este lunes el sindicato emitió un comunicado en el que califica a ese tipo de prácticas como “despidos arbitrarios” y las define como “un recurso autoritario e intempestivo que utilizan las empresas para despedir trabajadoras/es, sin ningún tipo de argumento racional, elemento probatorio ni contexto que lo justifique”.

En suma, Sintep asegura que estos despidos “son decisiones patronales sostenidas solamente por el supuesto -éticamente inadmisible- del ‘pago y mando’”, y que genera “secuelas psicológicas” en los trabajadores. Al respecto, consideran que se trata de “un modo violento de ejercer el poder” por parte de las patronales de la educación privada que, al mismo tiempo, “atropella derechos fundamentales de los trabajadores” y “desvaloriza” la “dignidad y el respeto a la condición de persona” de quienes ejercen la docencia en esas instituciones.

Por su parte, Sintep asegura que enfrentar este tipo de medidas representa “una cuestión de principios”, ya que “la esencia de un sindicato no es otra que la ayuda mutua y la cooperación entre iguales”. “Exhortamos a las patronales a proceder con miramiento a los derechos laborales y la razonabilidad necesaria para no realizar despidos de esta naturaleza. No obstante, en caso de que fuere necesario, responderemos con toda nuestra fuerza organizada y solidaria para defendernos de actos de violencia institucional contra quienes, en definitiva, aseguran el funcionamiento pedagógico y organizativo de las instituciones de enseñanza”, asegura el comunicado.

En ese sentido, el sindicato plantea que su Mesa Representativa de febrero analizará la realización de un paro de 24 horas el primer día del año lectivo del año que viene en toda la enseñanza privada formal a nivel nacional. Según especifican, ello ocurrirá “en caso de que se registren despidos arbitrarios por parte de las patronales y que no se reviertan mediante la negociación colectiva”.