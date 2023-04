Los docentes del Centro Educativo Asociado (CEA) Las Palmitas, que funciona bajo la gestión de UTU, estuvieron cerca de ocupar el centro educativo debido a la falta de la figura de coordinación, que es equivalente a la de dirección. Luego de haber realizado distintas gestiones sin respuesta, este lunes los docentes hicieron llegar una carta a la inspección de UTU en la que señalan lo problemático de no contar con esa figura a más de un mes de comenzadas las clases. Además, señalaron que de seguir sin una respuesta ocuparían el CEA este martes.

Finalmente, inspectoras de UTU concurrieron al centro y plantearon que se generaría una solución temporal por la que los docentes con más antigüedad se harían cargo de las tareas de coordinación hasta tanto el cargo pueda ser llenado. Según supo la diaria, hasta el momento ello no fue posible porque la lista para su elección no pudo ser homologada. Los docentes del CEA que se ubica próximo al barrio Peñarol no quedaron conformes con la solución, pero valoraron que alguien se haya hecho presente en el lugar, por lo que no ocuparán el centro. De todas formas, se mantienen en “asamblea permanente” hasta que se logre una solución definitiva.