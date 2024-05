“Alberto Spektorowski no sos bienvenido en la Udelar [Universidad de la República]”, decía una de las publicaciones que el gremio estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Udelar publicó en su Instagram, luego de ser informados de que el politólogo Alberto Spektorowski brindará dos clases del seminario “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”, que forma parte de la grilla obligatoria dentro de los cursos de la maestría en Ciencias Humanas de la FHCE.

“La facultad trae un sionista y apologeta del genocidio a dar cátedra de laicidad en una maestría en Educación. ¿Alfombra roja para el sionismo y represión a los estudiantes por Palestina?”, continuó el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE). El estudiantado se basó principalmente en la opinión que dio el politólogo a El Confidencial en 2023, sobre su rechazo al término “genocidio” para referir a las acciones que llevaba adelante Israel sobre Palestina: “Podemos hacer un genocidio mañana, en dos minutos. El hecho de que no hay genocidio es lo que está pasando. 20.000 muertos es mucho, pero eso no es genocidio. Cómo se puede pelear de otra forma, que me expliquen”.

A su vez, el gremio convocó a presentarse este miércoles a las barras del Consejo, en donde se trataría como orden del día la contratación del docente. Sin embargo, el punto fue eliminado y se resolvió postergar el inicio del seminario.

En diálogo con la diaria, Pablo Martinis, decano de la FHCE, aclaró ante todo que el curso no se suspendió, sino que se postergó ante el pedido de los docentes que llevan adelante el seminario. Martinis explicó que la decisión se debe a que “se generó un ambiente de cierta tensión, que no es favorable para debates sobre temáticas tan relevantes y que involucran concepciones diversas”.

La postergación tampoco fue una resolución del Consejo, sino que los docentes solicitaron retirar el punto del orden del día, en el que se discutiría el salario de Spektorowski como docente invitado, algo que siempre sucede porque “se intenta ofrecer una remuneración mínima como compensación del trabajo que se realiza”. “Como los docentes plantearon reformular y revisar la propuesta, el punto se quita, porque va a ser tratado luego”, complementó.

En ese sentido, señaló que “los docentes tomaron nota de que podría hacerse un esfuerzo mayor que el que ya se estaba haciendo por asegurar una pluralidad de perspectivas en el abordaje de la laicidad”. Con la postergación del inicio, Martinis dijo que ahora “tienen un poco más de tiempo para trabajar la propuesta”.

Aún así, especificó que “no hay ninguna evaluación sobre el docente en particular”, sino que “están viendo un ajuste de la propuesta para tener en mayor medida una pluralidad de perspectivas en el desarrollo del curso”. “No se trata de que se cancela a un docente”, reiteró.

En ese contexto, evidenció que Spektorowski fue contactado por los docentes, especialmente por formar parte de la Red Temática de Laicidad de la Udelar, a través de la que ha participado “en diversos conversatorios vinculados a la temática”, y que es integrada por “docentes referentes de muchos servicios, que tienen una mirada muy plural sobre la laicidad”.

Por otro lado, Martinis resaltó la importancia de “plantear diversos puntos de vista”, pero enfatizó en que “los argumentos planteados” por el CEHCE “no son de ninguna manera tomados por el Consejo de la Facultad, desde ningún punto de vista”. “Son expresiones de algunos sectores del gremio estudiantil, que han entendido oportuno hacerlos”, pero no “inciden en la solicitud de los docentes de postergar, sino que tiene que ver con que se da un ambiente no proclive a un intercambio razonable de ideas y da la posibilidad también de mejorar la propuesta”.

Al Parlamento

Luego de que la FHCE confirmara la postergación del curso, el diputado colorado Felipe Schipani elevó una solicitud al presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, Felipe Algorta, para que “urgentemente” cite a las autoridades de la Facultad y de la Universidad, con el fin de que “brinden explicaciones y aporten información sobre estos preocupantes hechos”.

Schipani recordó que Spektorowski es un “politólogo de origen uruguayo y profesor emérito en la Universidad de Tel Aviv”, también “reconocido por su labor en procesos de paz en Europa y Oriente Medio y por su asesoría a gobiernos israelíes en diálogos con Palestina”, además de trabajar en el “estudio de la religión y el secularismo”.

Para el diputado, el contexto de rechazo estudiantil y la postergación del seminario es “una situación muy grave ya que se estaría cancelando a un destacado académico en la Udelar, por su condición de judío y defensor del Estado de Israel”. “Sospechamos que atrás de estos episodios pueda haber una inspiración antisemita, absolutamente inaceptable en una institución pública de enseñanza”, concluyó.

Las autoridades de la Udelar y de la FHCE ya confirmaron asistencia, y el próximo miércoles 15 de mayo a las 10.00, la Comisión recibirá a Martinis y al rector de la Udelar, Rodrigo Arim.

El Ministerio y la INDDHH

Spektorowski fue consultado por El País sobre la postergación del seminario. “Con las decisiones institucionales no me quiero meter, cualquier decisión que tomen la acepto, porque iba a participar como docente invitado. La gente de la Facultad que me contactó fue muy amable y no tengo ningún tipo de queja”, dijo.

Aún así, opinó sobre las manifestaciones del centro de estudiantes. “Utilizaron temas a los que me referí con observación analítica. Es cuando uno dice ‘si sucede esto… me parece que va a pasar esto…’. No es que quiero que suceda, sino que me parece que puede pasar”, esgrimió.

Respecto de lo dicho sobre el genocidio, el politólogo aclaró: “Dije que lo que hizo Hamás fue con mente genocida, porque quiere eliminar al Estado de Israel. Israel, teniendo todos los instrumentos para eliminar al pueblo palestino, no lo hace. Ni se piensa en eliminar a los palestinos”. “Si me preguntan si me gusta lo que está pasando, lo digo: por supuesto que no. Me pone muy mal. Quisiera que no hubiese sucedido así”, exclamó el docente. Aún así, finalizó: “Cualquier vecino de Uruguay lo va a entender: si te golpean y no reaccionás, te golpean dos veces. Donde Israel no reaccione, es boleta”.

En tanto, Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, también se pronunció sobre la situación: en su cuenta de X escribió que las manifestaciones estudiantiles y la postergación del seminario son “extremadamente graves”. “Las universidades siempre fueron espacios de libertad y de confrontación de diferencias. Es su propia esencia. Desgraciadamente, esto se está olvidando en buena parte del mundo. Ahora, esta triste tendencia llega a Uruguay”, agregó.

Por otro lado, aseguró que la FHCE “ha albergado homenajes al Che Guevara y recibe sin problemas a personas que defienden la dictadura cubana, la dictadura venezolana o las tesis de Hamas. Pero proscribe a un profesor judío que viene a hablar de laicidad”.

La Facultad de Humanidades ha albergado homenajes al Che Guevara y recibe sin problemas a personas que defienden la dictadura cubana, la dictadura venezolana o las tesis de Hamas. Pero proscribe a un profesor judío que viene a hablar de laicidad. — Pablo da Silveira (@pdasilve) May 9, 2024

En conversación con Telemundo, el ministro manifestó su confianza en que las autoridades de la FHCE o la Udelar “reaccionarán” y “revisarán la situación”. “Es la universidad de todos los uruguayos, financiada por el dinero de los uruguayos. Tiene una especial responsabilidad en el sentido de respetar y poner en práctica los valores republicanos”, agregó.

Por último, dijo que Spektorowski “podría iniciar acciones legales”, y en ese contexto, solicitó que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo “se interese en el caso para ver si hay discriminación”.