La bancada del Frente Amplio (FA) envió un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para conocer los detalles de la creación e implementación de la Maestría en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, que este año estará a cargo del Consejo de Formación en Educación (CFE) en el departamento de Salto.

La iniciativa recibió cuestionamientos tanto por la designación de su cuerpo docente, que contaba con algunas autoridades de la educación designadas por el gobierno anterior, entre ellas el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, y también por su legalidad. Días atrás, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) emitió un comunicado en el que cuestionó la validez del curso de maestría, ya que, según planteó, el CFE no es una universidad y, por tanto, no puede ofrecer cursos de posgrado.

Víctor Pizzichillo. (archivo, diciembre de 2022) Foto: Camilo dos Santos

La bancada del FA recoge estas preocupaciones y las traslada a las actuales autoridades de ANEP y del CFE, que todavía corresponden al gobierno anterior. En particular, legisladores oficialistas de ambas cámaras quieren saber con qué criterio fue seleccionado el cuerpo docente y, en particular, consultan sobre el nombramiento de Ademar Cordones. Tal como informó la diaria, dicho docente cuenta con estudios avanzados de maestría, pero no los finalizó hasta el momento. Por tanto, los legisladores del FA quieren saber en qué normativa se sustenta el CFE para que un docente pueda ejercer en un posgrado sin tener como mínimo la misma formación.

Además, los legisladores pidieron información al organismo acerca de cuál es la interpretación que hace la ANEP sobre la ley de educación por la que el CFE quedaría habilitado a ofrecer carreras de nivel universitario. Otro de los puntos del pedido consiste en saber si el CFE cuenta con un protocolo de realización de posgrados y si es necesario que los cursos de ese nivel pasen por el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. En caso de que sea así, diputados y legisladores del FA solicitan información sobre si la mencionada maestría cumplió con esa formalidad.

Finalmente, la solicitud de información a ANEP también consulta acerca de la fuente de financiamiento para la realización de la maestría y la previsión presupuestal en ese sentido.

En diálogo con la prensa, el senador del FA Sebastián Sabini consideró que lo más adecuado para el nombramiento del cuerpo docente de una maestría hubiera sido la realización de un llamado, para que distintos docentes del organismo pudieran postularse. En ese sentido, dijo que los legisladores de su partido están preocupados por la designación realizada tanto a nivel ético como formal.

“No es ético que a días de dejar la administración las autoridades se pongan ellas mismas a brindar un curso de maestría, que, por otra parte, no tenemos muy claro cómo el CFE va a dictar”, manifestó. En ese sentido, los legisladores del FA pidieron a quienes próximamente asuman en el CFE designados por su fuerza política que “reviertan” la decisión.

De todas formas, la diaria pudo confirmar que Pizzichillo ya dio de baja a su nombramiento como docente de la maestría, en una resolución que tomó el CFE hace unos días. El mismo camino siguió Aldo Rodríguez, actual director de Políticas Lingüísticas de la ANEP, quien desistió de integrar el cuerpo docente luego de la polémica pública que se generó sobre el tema.